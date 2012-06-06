واحدهای صنعتی مازندران عاری از آلایندگی می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، هرمز محمودی راد پیش از ظهر چهارشنبه در نشست مدیران محیط زیست مازندران با استاندار مازندران در اداره کل محیط زیست استان افزود: وضعیت محیط زیست در کشور و استان اکنون نگران کننده بوده و زنگ خطر تخریب عرصه های زیست محیطی در اقصی نقاط کشور به صدا درآمده است.

وی اظهار داشت: هم اکنون 30 واحد محیط بانی، 16 اداره حفاظت محیط زیست، دو واحد پارک ملی و399 نیروی انسانی در 422 ردیف پستی در اداره کل محیط زیست مازندران فعالیت می کنند.

مدیرکل حفاظت محیط زیست مازندران با اشاره به اینکه به ازای هر 1500 هکتار باید یک محیط بان وجود داشته باشد، تصریح کرد: مازندران از استانهای بوده که به رغم گونه های طبیعی و زیست محیطی دارای یک محیط بان به ازای هر 3500 هکتار است.

محمودی راد با باین اینکه 35 درصد پستانداران، 50 درصد پرندگان، 50 درصد ماهیان و خزندگان کشور در مازندران زیست می کنند، یادآور شد: 501 هزار هکتار از عرصه های طبیعی استان تحت حفاظت محیط زیست مازندران است.

وی با تاکید بر اینکه محیط زیست مازندران با توسعه صنعتی مخالف نیست، افزود: توسعه باید در مسیر توسعه پایدار و ملاحظات زیست محیطی تدوین شود.

مدیرکل حفاظت محیط زیست مازندران با بیان اینکه مجوز زیست محیطی بسیاری از پروژه های صنعتی نظیر کک سازی سوادکوه، پالایشگاه بهشهر و خودروسازی سایپا در استان صادر شده است، افزود: رویکرد محیط زیست تعامل با ضابطه با صنعت است.

محمودی راد با اشاره به اینکه هنوز پسماند در مازندران از حیث ساماندهی عقب مانده است، اظهار داشت: پنج رودخانه و 12 واحد صنعتی مازندران به صورت آنلاین پایش زیست محیطی می شود.

وی از برنامه این اداره کل برای احداث تاریخ طبیعی در مازندران خبر داد و گفت: تا پایان برنامه پنجم توسعه، مازندران عاری از واحدهای صنعتی آلاینده خواهد شد.