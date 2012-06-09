به گزارش خبرنگار مهر، لوریس چکناوریان رهبر ارکستر ارمنی ضمن بیان این مطلب در نشست خبری که با حضور رازمیک اوهانیان مدیر برنامه‌ریزی مجموع اجراهای ارکستر مجلسی ارمنستان، هوشنگ کامکار مدیر هنری گروه موسیقی کامکار که یک شب از مجموع 14 کنسرت این ارکستر را همراهی می‌کند برگزار شد، در انتقاد به برخی اظهارنظرهای مطرح شده مبنی‌بر کم و کیف ارکسترهای خارجی در تهران گفت: کیفیت ارکستر موسیقی از مهمترین فاکتورهایی است که من به‌عنوان رهبر در انتخاب ارکسترها درنظر می‌گیرم و من به شخصه با ارکسترهای درجه دو و سه کار نمی‌کنم و به همین ترتیب به احترام مملکت و مردم سرزمینم از ارکسترهای درجه پایین دعوت به همکاری نمی‌کنم؛ بنابراین این اظهارنظرها درباره نوع انتخاب ارکسترهایی که برای همکاری انتخاب می‌کنم صحت ندارد.

نشان دادن توانایی سولیست‌های ایرانی هدف برگزاری این کنسرت‌ها بود

این موسیقیدان در ادامه در پاسخ به این سئوال که چرا از ارکسترهای ارمنستان برای اجراهای موسیقی دعوت می‌کند گفت: در روزگاری نه چندان دور ارمنستان اذربایجان و بسیاری از سرزمین‌های اطراف متعلق به ایران بود و همه ما هموطن یکدیگر بوده‌ایم و خب به تبع مردم کشور ارمنستان هم از این قاعده مستثنی نبودند. حال اینکه اگر ارکستر از آذربایجان و یا استان فارس برای اجرا دعوت می‌شد دیگر چنین شائبه‌هایی ایجاد نمی‌شد.

در ادامه این نشست رازمیک اوهانیان مدیر برنامه‌ریزی مجموع اجراهای ارکستر مجلسی ارمنی با اشاره به ویژگی‌های این اجرا گفت: سیاست کلی در مجموع این اجراها نشان دادن توانایی اجرای سولیست‌های ایرانی است که در این بین پانیذ فریوسفی و خاچیک بابائیان نوازندگان ویولن، امیر مهیار مردای و پوریا خادم سولیست پیانو، اردشیر و ارسلان کامکار سولیست سنتور و کمانچه و آذین موحد سولیست فلوت از جمله سولیست‌هایی هستند که در این اجرا ارکستر مجلسی ارمنستان را همراهی می‌کنند.

چکناوریان در ادامه صحبت‌های اوهانیان با اشاره به چرایی اجرای این ارکستر موسیقی در چهار شب متوالی گفت: من در آستانه 75 سالگی هستم و بیش از 50 سال از زندگی خود را در حرفه رهبری ارکستر گذرانده‌ام و در طول تمام این سال‌ها رپرتوراهای فراوانی دارم و بسیار دوست می‌دارم که همه این رپرتوار را به تناوب اجرا کنم. ضمن اینکه اجرای یک رپرتوار در چند شب مختلف را به هیچ عنوان نمی‌پسندم به همین دلیل ترجیح می‌دهم هر شب برنامه متفاوتی را روی صحنه ببرم.

"ارامان زیبا" با ارکستر ارمنستان به صحنه می‌آید

وی در ادامه با اشاره به رپرتوار این اجرا گفت: در مجموع این کنسرت‌ها سوئیت پردیس و پریسا، خسرو و شیرین، سوئیت حماسه جنگل، ارامان زیبا، آرارات سوئیت، ساحل زیبا و همچنین آثاری از چایکوفسکی، موزارت، ویوالدی، امانوئل باخ، خاچاطوریان، اشتراوس، هرمز فرهت، شاهین فرهت و محمد میرزمانی روی صحنه می‌رود. همچنین تاریخ کنسرت ارکستر مجلسی ارمنستان با همراهی گروه کامکارها تغییر کرده‌ و قرار است به جای 28 خردادماه این کنسرت در تاریخ 24 خردادماه برگزار شود. همچنین اجرای خسرو و شیرین که قرار بود دکلمه اشعار نظامی گنجوی را ژاله صادقیان بخواند، متاسفانه ایشان به دلیل عارضه قلبی در بیمارستان بستری هستند.

چکناوریان در ادامه با اشاره به همکاری هوشنگ کامکار گفت: آثار هوشنگ کامکار را بسیار دوست دارم و قطعه ارامان زیبا را پیش از این در اجرای موسسه محک اجرا کرده بودم و دوست داشتم فرصت اجرای دوباره این قطعه را نیز داشته باشم و خوشبختانه این اتفاق افتاد.

مجسمه‌سازی را نیز تجربه می‌کنم

در ادامه این نشست هوشنگ کامکار در خصوص کم و کیف اجرای این همکاری گفت: همکاری با دوست خوبم چکناوریان را بسیار دوست دارم. زمانی که به من پیشنهاد داد می‌خواهند با ارکستر زهی ارمنستان اجرای برنامه داشته باشند با کمال میل پذیرفتم. در این اجرا یک اثر از من برای ارکستر زهی است و دو قطعه با تم کردی از آثار ارسلان و اردشیر کامکار وجود دارد.

لوریس چکناوریان در پایان صحبت‌های خود با اشاره به سایر فعالیت‌های خود مانند هنر نقاشی گفت: به اعتقاد من هیچ یک از هنرهای هشت گانه جدا از هم نیستند و هریک از آنها مکمل یکدیگر هستند به همین دلیل در حوزه نقاشی هم فعالیت می‌کنم و نمایشگاه‌هایی در گالری شیرین و سیجون برگزار کرده‌ام. من به آخر خط رسیده‌ام و دوست دارم در دنیای امروز تجربه‌های فراوانی داشته باشم از این رو هیچ بعید نیست در آینده‌ای نزدیک مجمسمه‌سازی، کارگردانی و یا بازی در یک فیلم را تجربه کنم.