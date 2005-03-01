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۱۱ اسفند ۱۳۸۳، ۲۰:۲۳

مديرعامل راه آهن:

حجم تقاضاي بليط قطار 6 برابر امكانات عرضه خدمات است

حجم تقاضاي بليط قطار 6 برابر امكانات عرضه خدمات است

مديرعامل راه آهن جمهوري اسلامي ايران در جمع خبرنگاران، تقاضاي براي بليت هاي مسافري را 6 برابر امكان عرضه خدمات بوسيله راه آهن اعلام كرد.

به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري"مهر"، محمد سعيد نژاد در نشست خبري وزارت راه و ترابري ، تعداد مراكز عمليات پيش فروش بليت قطار مسافري را 370 واحد در سطح كشور اعلام كرد و گفت: همچنين 10 درصد پيش فروش بليت قطار براي ايام نوروز از طريق شبكه اينترنتي صورت مي گيرد.

وي تصريح كرد: تنها در ساعت اول پيش فروش بليت قطار مسافري، 94 هزار بليت به فروش رسيد كه 72 هزار بليت آن درجه يك بوده است.

سعيد نژاد با اشاره به اين كه بازرسان رجاء و راه آهن تاكنون بر پيش فروش بليت قطار مسافري در ايام نوروز نظارت داشته است، اظهار كرد: قطعا با آژانس هايي كه در اين امر تخلف كنند، برخورد خواهد شد.

مديرعامل راه آهن جمهوري اسلامي ايران به عدم تناسب عرضه و تقاضا در فروش بليت قطار اشاره و اظهار كرد: تقاضاي براي بليت هاي مسافري 6 برابر امكان عرضه خدمات بوسيله راه آهن است.

کد مطلب 161998

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