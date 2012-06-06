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۱۷ خرداد ۱۳۹۱، ۱۵:۴۰

حجت الاسلام ترابی:

اعتکاف مقدمه ورود به رمضان است

اعتکاف مقدمه ورود به رمضان است

شاهرود-خبرگزاری مهر: امام جمعه شاهرود معتکف شدن را یک نوع خودسازی و مقدمه ای برای ورود به ماه مبارک رمضان عنوان کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمود ترابی پیش از ظهر روز چهارشنبه در جمع معتکفان مسجد جامع بسطام شاهرود با اشاره به اینکه، اعتکاف مقدمه ورود به رمضان است، افزود: در واقع شان نزول اعتکاف در دهه آخر ماه مبارک رمضان می باشد اما 13، 14 و 15 رجب به عنوان ایام البیض همه ساله در مساجد سراسر کشور مراسم معنوی اعتکاف برگزار می شود.

وی تصریح کرد: باید هدف از شرکت در مراسم اعتکاف ارتقای ظرفیت های روحی، فاصله گرفتن از سبک سری، افزایش ظرفیت و عوض شدن سطح و کیفیت زندگی باشد.

ترابی اظهار داشت: اعتکاف برای بزرگی انسان ها بوده و اسخوان بندی روحی انسان را محکم می کند.

امام جمعه شاهرود گفت: یک فرد معتکف باید با ترک گناه و معصیت، خود را از کوچکترین گناه‌ها و اعمال زشت دور نگه دارد و راه تکامل یافته در این سه روز را، در تمام طول زندگی خودش ادامه دهد.

وی افزود: در این روزها، انسان خودش را بهتر می‌شناسد و متوجه کارهای گذشته خود می‌شود، می‌بیند چه کارهایی را نباید انجام می‌داده ولی انجام داده است و چه کارهایی جزء واجبات او بوده است ولی در اثرغفلت آن‌ها را انجام نداده است.

کد مطلب 1619988

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