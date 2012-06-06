به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمود ترابی پیش از ظهر روز چهارشنبه در جمع معتکفان مسجد جامع بسطام شاهرود با اشاره به اینکه، اعتکاف مقدمه ورود به رمضان است، افزود: در واقع شان نزول اعتکاف در دهه آخر ماه مبارک رمضان می باشد اما 13، 14 و 15 رجب به عنوان ایام البیض همه ساله در مساجد سراسر کشور مراسم معنوی اعتکاف برگزار می شود.
وی تصریح کرد: باید هدف از شرکت در مراسم اعتکاف ارتقای ظرفیت های روحی، فاصله گرفتن از سبک سری، افزایش ظرفیت و عوض شدن سطح و کیفیت زندگی باشد.
ترابی اظهار داشت: اعتکاف برای بزرگی انسان ها بوده و اسخوان بندی روحی انسان را محکم می کند.
امام جمعه شاهرود گفت: یک فرد معتکف باید با ترک گناه و معصیت، خود را از کوچکترین گناهها و اعمال زشت دور نگه دارد و راه تکامل یافته در این سه روز را، در تمام طول زندگی خودش ادامه دهد.
وی افزود: در این روزها، انسان خودش را بهتر میشناسد و متوجه کارهای گذشته خود میشود، میبیند چه کارهایی را نباید انجام میداده ولی انجام داده است و چه کارهایی جزء واجبات او بوده است ولی در اثرغفلت آنها را انجام نداده است.
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