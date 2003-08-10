تقدير پيتر ولاپان از فدراسيون فوتبال ايران

رييس كنفدراسيون فوتبال آسيا، طي نامه اي خطاب به رياست فدراسيون فوتبال، ضمن تبريك به خانواده فوتبال كشورمان بخاطر پيروزي تيم ملي فوتسال ايران در رقابتهاي قهرماني فوتسال آُسيا، از فدراسيون فوتبال جمهوري اسلامي در قبول برگزاري اين دوره از رقابتهاي قدرداني نموده است.

در بخش ديگري از اين نامه همچنين ازتلاشهاي پرسنل فدراسيون فوتبال نيز تقدير به عمل آمده و در انتها توفيق برگزاري اين مسابقات براي فدراسيون فوتبال، پشتوانه اي قوي براي برگزاري مسابقات و رقابتهاي فوتبال در سطح آسيا و جهان قلمداد شده است.