خود را وقف انقلاب كرده ام // مرزهاي ايران، حاشيه اي امن براي كشور هستند

به گزارش خبرگزاري مهر، وي با جوان خواندن استان گلستان گفت: آن منطقه، با توجه به استعدادهاي طبيعي، نياز به توجهات بيشتر مسوولان نظام دارد.

رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام در جواب به تقاضاي جمع براي حضور در انتخابات رياست جمهوري، گردش نخبگان را تعبيري واقعي و منطبق با مصلحت كشور دانست و گفت: اين اصل، مقبول دموكراسي دنياست.

وي در عين حال گفت: خود را وقف انقلاب كرده ام و هر جا كه ضروت ايجاب كند، با تمام وجود حضور خواهم يافت.

رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام با اشاره به مسايل هسته اي، گفت: تلاش قدرتهاي جهاني براي جلوگيري از استفاده صلح آميز ايران از انرژي هسته اي، ظلمي تاريخي در حق اكثر كشورهاي دنياست كه مي خواهند از مواهب طبيعي، استفاده درست نمايند.

آيت الله هاشمي رفسنجاني مسووليت تصميم سازان و تصميم گيران ايران را در شرايط منطقه و تهديد دشمنان، بسيار مهم خواند و گفت: اختلاف داخلي و طرح و تهمت، زجرآور شده و انسجام ملي يك ضرورت اجتناب ناپذير است.

وي با اشاره به همزيستي مسالمت آميز شيعه و سني در استان گلستان گفت: با هوشياري مردم و درايت مسوولين، هيچ وقت سلائق مذهبي نتوانست وحدت ملي ما را مخدوش نمايد.

در آغاز اين ديدار، چند تن از مسوولان استان گلستان و منطقه تركمن صحرا، گزارشي از وضعيت منطقه، فعاليت ها و برنامه هاي در دست مطالعه و اجرا ارائه كردند.