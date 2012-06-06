آزادی مصر به مفهوم نابودی اسرائیل است/ تاثیر پیروزی مرسی بر رابطه تهران-قاهره

حسین شیخ الاسلام، کارشناس مسائل خاورمیانه در گفتگو با خبرنگار مهر درباره تحولات مصر و نتیجه دادگاه مبارک با اشاره به اینکه توطئه ها از طرف رژیم فاسد آمریکایی و اسرائیلی مبارک آغاز شده است، اظهار داشت: همه برای سقوط مبارک تلاش کردند اما پس از سقوط مبارک ، تلاش عده بسیاری با هدایت آمریکایی ها و اسرائیلی ها بر ادامه پیدا کردن رژیم مبارک بوده است.

وی با بیان اینکه نظامی ها در ابتدا تلاش کردند سلیمان را بر سرکار بیاورند و موفق نشدند، گفت: تلاش نظامی ها که بعد از امنیتی ها بیشترین ارتباط را با امریکا داشتند بر این بود که تا جای ممکن از تغییر ساختار جلوگیری کنند.

شیخ الاسلام تأکید کرد: مبارک بانی شهادت هزار نفر از مردم مصر است و اینکه در دادگاه او را تنها محکوم به حبس ابد می کنند ، به این دلیل است که امیدوارند احمدشفیق که دنباله رو مبارک است در انتخابات برنده شود و در آینده نیز به بهانه سن و سال زیاد او را از وضعیت حبس نیز خارج کنند.

این کارشناس مسائل خاورمیانه با بیان اینکه آنها می خواهند به این وسیله سیلی محکمی به ملت مصر بزنند و از روی کار امدن دموکراسی جلوگیری کنند، خاطرنشان کرد: روی کار آمدن مبارک در مصر همزمان با انقلاب اسلامی در ایران بود . در این مدت هر دو کشور تغییرات بسیاری داشته اند.

وی ادامه داد: مبارک نوکری آمریکا را کرد و با وجود آنکه از همه امکانات استفاده کرد اما اکنون 50 درصد مردم مصر بی سواد هستند . در آن زمان در ایران نیز 50 درصد مردم بی سواد بودند اما اکنون امکان تحصیل برای هر کسی که تمایل داشته باشد وجود دارد.

شیخ الاسلام تصریح کرد: 50 درصد بی سواد در مصر در فعالیت های سیاسی شرکت نمی کنند و درمیان 50 درصدی که در انتخابات شرکت می کنند نیز حدود 8 درصد قبطی اند که مسیحی هستند و در اقتصاد نیز فعالند و به طور موثر در انتخابات شرکت می کنند.

وی ادامه داد: نظامی های سابق نیز با نظامی های جدید همسو و به حزب احمدشفیق وابسته هستند. از آنجا که 30 درصد اقتصاد مصر به نظامی ها وابسته است ، رأی آنها نیز بسیار موثر است .

به گقته این کارشناس، اخوان المسلمین نیز پس از انقلاب در مصر اشتباهات زیادی را مرتکب شد که به همین دلیل محبوبیت خود را از دست داده است .

شیخ الاسلام تأکید کرد: با توجه به همه مسائل ذکر شده و اینکه تنها 50 درصد در انتخابات شرکت می کنند، اگر اسلام گرایان با یکدیگر متحد نشوند معلوم نیست که بتوانند انقلاب را حفظ کنند .

وی خاطرنشان کرد: باید به این نکته نیز توجه داشت که هر چه مردم بیشتر رأی بدهند امکان پیروزی «مرسی» نیز بالا می رود.

شیخ الاسلام حساسیت انتخابات مصر را به اندازه پیروزی انقلاب و یا ضد انقلاب عنوان کرد و افزود: با توجه به موقعیت ویژه مصر از نظر جغرافیایی ، سیاسی و راهبردی و اینکه هم مرز با سرزمین های اشغالی فلسطین است و همچنین اهمیت تاریخی این کشور، پیروزی انقلاب در مصر اهمیت به سزایی دارد.

وی با اشاره به اینکه مصر همیشه برای همه کشورهای اسلامی الگو بوده است، اظهار داشت: زمانی که اخوان المسلمین در مصر بر سر کار آمدند در سایر کشورهای عربی و اسلامی نیز از این موضوع الگو برداری شد و در سال 1357 که مصر کمپ دیوید را امضا کرد، باقی کشورهای عربی نیز با اسرائیل سازش کردند.

به گفته این کارشناس بین الملل ، در صورتی که بیداری اسلامی در مصر به نتیجه برسد ، این بیداری در سایر کشورهای عربی نیز ثمربخش خواهد بود .

وی با تأکید بر این امر که آزادی مصر به مفهوم نابودی اسرائیل است، خاطرنشان کرد: به اندازه ای که مصر به دامن اسلام باز می گردد ، اسرائیل نابود خواهد شد و در حقیقت مصر گنجینه زرین اسرائیل در زمان مبارک بود.

شیخ الاسلام همچنین درباره آینده روابط ایران و مصر نیز بیان کرد: در صورتیکه که شفیق به عنوان رئیس جمهور انتخاب شود، روابط ایران ومصر به همان روش گذشته ادامه خواهد داشت، اما با پیروزی «مرسی» و اخوان المسلمین قطعا نوع روابط دو کشور متفاوت خواهد بود.