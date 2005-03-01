اتنظار پيروزي بر استقلال را نداشتم / پنالتي استقلال سالم نبود

برند كراوس سرمربي آلماني تيم فوتبال پگاه گيلان پس ازشكست دو برصفر مقابل استقلال دركنفرانس خبري با بيان اين مطلب افزود: بازيكنان من نهايت تلاش خود را انجام دادند واما بايد بپذيريم كه حريف قوي ترازما بود وازشرايط مناسبي براي پيروزشدن داشت.

سرمربي تيم پگاه درمورد ضربه پنالتي كه به ضرراين تيم اعلام شد گفت: اينگونه پنالتي ها را معمولا براي تيم هايي كه آن بالا هستند مي گيرند واگرهمين شرايط براي ما وجود داشت، هرگز اين صحنه پنالتي اعلام نمي شد. من نمي توانم بگويم اين صحنه پنالتي بود يا نه ولي آن يكباركه صحنه را ديدم به نظر من پنالتي اتفاق نيفتاد.

وي درمورد شانس تيم پگاه براي باقي ماندن در رقابتهاي ليگ برتراظهار داشت: من چنين شرايطي را درتيم مونشن گلادباخ تجربه كردم، اما بايد بپذيريم كه شرايط فعلي پگاه سخت تراست چون بازيهاي كمتري باقي مانده و فرصت كمي براي جبران وجود دارد. با اين وجود مطمئنم اگردربازيهاي آينده بيشترتلاش كنيم وبراي پيروزي بجنگيم مي توانيم امتيازات لازم براي ماندن درليگ برتررا بدست آوريم.

وي درپايان در مورد پيروزي تيم پيكان وبه خطرافتادن موقعيت تيم پگاه يادآورشد: پيروزي تيم پيكان به هيچ وجه برايم مهم نيست، ولي اعتقاد دارم بايد دربازيهاي آينده بايد به گونه اي عمل كنيم كه همواره دوتيم پايين ترازما قرارداشته باشند.

