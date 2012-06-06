نخستین خوابگاه خودگردان استاندارد در غرب کشور افتتاح شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مهناز عرب صالحی در نشستی مطبوعاتی با رسانه ها گفت: خوابگاه فاطمیه نخستین خوابگاه استاندارد غرب کشور در استان کرمانشاه است.

وی افزود: مشکلات فراوانی بر سر راه احداث این خوابگاه وجود داشت که با کمک مسئولان استانی خصوصا استانداری، دانشگاه رازی و دانشگاه علوم پزشکی برطرف شد و توانستیم آن را به بهره‌برداری برسانیم.

صالحی خاطرنشان کرد: این خوابگاه از 24 واحد آپارتمان که هر واحد آن 2 اتاق با 6 تخت دارد تشکیل شده است.

عرب صالحی با اشاره به اینکه اشتغالزایی این خوابگاه 7 نفر به طور مستقیم و 3 نفر به طور غیرمستقیم است، ادامه داد: ظرفیت این خوابگاه 300 نفر دانشجوی دختر است.

وی افزود: 40 درصد دانشجویان این خوابگاه از استان‌های اطراف هستند و 60 درصد دیگر از دانشجویان این خوابگاه را دانشجویان بومی از سراسر استان تشکیل می دهند.

عرب‌صالحی به برگزاری مستمر دعای کمیل و توسل در این خوابگاه اشاره کرد و گفت: نمازهای صبح و مغرب و عشا نیز به صورت جماعت هر روز در این خوابگاه برگزار می‌شود.

وی گفت: نمازخانه، مهمانسرا، فروشگاه و کافی‌نت از دیگر امکانات رفاهی این خوابگاه است.

عرب‌صالحی در پایان یادآور شد: در مجموع 35 خوابگاه رسمی خودگردان در سطح استان داریم که بلغ بر 3 هزار نفر ظرفیت پذیرش دانشجو دارند.

خوابگاه فاطمیه (س) با اعتبار یک میلیارد و 300 میلیون تومان درزیربنای دو هزار و 200متر مربع در سال 88 جواز ساخت گرفت و اواخر سال 89 نیز به مرحله بهره برداری رسید.