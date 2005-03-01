حاشيه هاي مصاحبه مطبوعاتي وزير راه با خبرنگاران

به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري" مهر"، سيد محمد رحمتي وزير جديد راه و ترابري در حالي اولين مصاحبه مطبوعاتي خود را در ساختمان شهيد دادمان برگزار كرد كه فرصتي براي احمد خرم وزير سابق راه پيش نيامد تا وي در جمع خبرنگاران به پرسش هاي آنها در اين ساختمان پاسخ دهد.

* وزير راه و ترابري درحالي به پرسش هاي خبرنگاران پاسخ داد كه برخي از خبرنگاران قصد محكوم كردن رحمتي به علت تغييرو تحولات صورت گرفته در اين وزارتخانه و همچنين لابي برخي پيمانكاران داخلي در احمتال لغو قرارداد امضا نشده"تاو" را داشتند.

* وزير راه و ترابري در مصاحبه خود با خبرنگاران يك خبر خوشحال كننده نيز به نورالله رضايي نياركي داد و آن اين بود كه وي از معرفي سرپرست فعلي سازمان هواپيمايي كشوري به هيات دولت براي رياست اين سازمان قبل از راه اندازي فرودگاه بين المللي امام خميني(ره) خبر داد.



* در بين چهار معاون رحمتي يعني مسعود خوانساري رييس سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي، احمد دنيا مالي مديرعامل سازمان بنادر و كشتيراني، محمد سعيد نژاد مديرعامل راه آهن و نورالله رضايي نياركي سرپرست سازمان هواپيمايي كشوري، دنيامالي تنها مديري بود كه در اين نشست ، فقط به پرسش و پاسخ خبرنگاران با وزير راه و سه معاون ديگر وي ، گوش فرا داد.

* احمد دنيامالي مديرعامل سازمان بنادر و كشتيراني در پاسخ به پرسش مهر مبني بر اين كه درآمد اين سازمان از افزايش 800 درصدي نرخ انبارداري و خدمات بندري از زمان اعمال اين اقدام( مهرماه سال 82) تاكنون چه ميزان بوده است، تنها گفت: اين ميزان افزايش كذب محض بوده و البته اين سازمان تعرفه اي را افزايش نداده است. وي همچنين افزود: من نمي دانم كه با چه مصوبه اي تعرفه خدمات بندري در سال گذشته به اين ميزان افزايش پيدا كرده است.