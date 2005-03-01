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۱۱ اسفند ۱۳۸۳، ۲۰:۴۸

شالوم : طرحي براي حمله به سوريه در دست نداريم

سيلوان شالوم وزير امور خارجه رژيم صهيونيستي امروز سه شنبه هرگونه حمله احتمالي ارتش اسراييل عليه سوريه در پاسخ به عمليات انتحاري در مقابل باشگاه شبانه در تل آويو را بعيد دانست.

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل ازخبرگزاري فرانسه، وي در پاسخ به سوال خبرنگاران درمورد اينكه آيا اسراييل به فكرحمله نظامي به سوريه درپاسخ به عمليات تل آويو است، گفت : خير ما براي دست زدن به حمله عليه سوريه هيچ برنامه اي در دست نداريم .

وزير امورخارجه رژيم صهيونيستي به هنگام بازديد ازموزه هلوكاست (يهود سوزي)  درمجارستان گفت : اما ما تمام تلاش خود را بكارخواهيم گرفت تا به حملات ضد اسراييلي پايان دهيم.

وزير امور خارجه اسرائيل پيشتراعلام كرده بود كه در حضور ديپلماتهاي خارجي دلايل دخالت سوريه در بمب گذاري جمعه شب در تل آويو را ارائه مي كند.

کد مطلب 162013

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