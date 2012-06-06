فرهنگ زکات بین کشاورزان مازندران ترویج شود

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله نوالله طبرسی ظهر چهارشنبه در سومین همایش علما و روحانیان شهرستان ساری با محوریت زکات به اهمیت زکات در دین اسلام اشاره کرد و گفت: خداوند متعال احکامی نظیر زکات، خمس و صدقه را در دین اسلام مورد توجه قرار داده است.



وی افزود: هر فردی از این فریضه الهی دوری کند از رحمت الهی بی‌ بهره خواهد بود.



نماینده ولی فقیه در مازندران، زکات را از ضروریات در رفع فقر از جامعه عنوان کرد و افزود: ‌هر چند عده‌ ای تلاش می‌کنند تا اهمیت و جایگاه فریضه زکات را به یک موضوع عادی تبدیل کنند



امام جمعه مرکز استان افزود: در سال گذشته شاهد رشد میزان زکات جمع‌ آوری شده در بین مردم استان بودیم که امیدوار کننده است.

نماینده ولی فقیه در استان گفت: توسعه مشارکت‌های مردمی‌ و توانمندسازی مددجویان کمیته امداد از محورهای اساسی این نهاد مقدس است.



وی بیان داشت: در اسلام زکات جایگاه ویژه‌ ای دارد به گونه‌ای که با پرداخت زکات، اموال بیمه شده و سودی فراتر نصیب انسان می‌شود.



وی با اعلام اینکه زکات سبب بیمه شدن اموال و برکت در زندگی می‌شود افزود: امسال تخصیص اعتبارات معادل زکات در قانون بودجه گنجانده شده که به میزان زکات جمع آوری شده در هر منطقه معادل آن از سوی دولت پرداخت می شود.



طبرسی، زکات را به منزله پلی برای استحکام اسلام دانست وگفت: تا زمانی که انسان جان و مال خود را در راه اسلام و پرداخت اسلام ندهد مسلمان بودن یا نبودن او مشخص نمی شود.





