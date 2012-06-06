شکوفایی فرایندهای آموزشی از دستاوردهای جشنواره شهید مطهری است

به گزارش خبرنگار مهر، کامران باقری لنکرانی ظهر چهارشنبه در مراسم پنجمین جشنواره شهید مطهری که در سالن همایش دانشگاه علوم پزشکی قم برگزار شد، با تأکید بر استفاده از روش های نوین آموزشی افزود: روش‌های جدید آموزشی موجب شکوفایی استعدادها می‌شود.



وی ادامه داد: استفاده از روش های جدید شتاب بیشتری به آموزش فرآیندهای آموزشی داده و باعث شکوفایی هرچه بیشتر در آن می‌شود.



رئیس مرکز تحقیقات سیاست گذاری دانشگاه علوم پزشکی شیراز ادامه داد: یکی از موضوعات مهم در دانشگاه شاگرد پروی است و باید سمتی پیش برویم که استعدادها شکوفا شود.



وی با اشاره به اهداف برگزاری جشنواره شهید مطهری ابراز داشت: این جشنواره به منظور ملموس کردن فرآیندهای آموزشی برگزار می‌شود تا محیط دانشگاه به سمت روش های نوین پیش برود.



باقری لنکرانی برگزاری چنین جشنواره هایی را باعث شناخت بیشتر ظرفیت های بزرگ دانشگاه علوم پزشکی دانست و اظهار کرد: اجرای برنامه های آموزشی در دانشگاه علوم پزشکی می تواند به عنوان الگو در سایر قسمت ها باشد.



وی حجم زیاد مطالب درسی و تغییرات سریع و زیاد آنها را از نقاط ضعف دانشگاه های علوم پزشکی خواند و عنوان داشت: باید با به روزکردن محفوظات آنها را در ذهن دانشجویان ماندگارتر کنیم.



باقری لنکرانی با اشاره به روش‌های جدید در آموزش بیان داشت: استفاده از روش‌های جدید شتاب بیشتری به آموزش فرآیندهای آموزشی داده و باعث شکوفایی چشمگیری در آن شده است.

