سند ملی حفاظت محیط زیست طراحی و تدوین شد

به گزارش خبرنگار مهر، ذکریا یازرلو در نشست خبری که روز چهارشنبه به مناسبت روز محیط زیست در سازمان حفاطت محیط زیست برگزار شد افزود: در حال حاضر مضامین عمده و مبانی اصلی چشم انداز جمهوری اسلامی در حوزه محیط زیست در این سند تصویب شده و تنها بررسی چند نکته برای تصویب نهایی آن در شورای عالی انقلاب فرهنگی باقی مانده است.

به گفته وی، این سند با دو رویکرد فرهنگی و فناورانه تدوین شده که انبوهی از دستاوردها را برای استیفای حقوق زیست محیطی مردم بدنبال خواهد داشت.

یازرلو اظهار داشت: سازمان حفاظت محیط زیست با توجه به ظرفیتهای حقوقی که در قانون اساسی وجود دارد در حال تدارک اسنادی برای تکمیل کردن و تکمیل برخی کاستی های قوانین محیط زیست و تقویت رویکرد حاکمیتی سازمان حفاظت محیط زیست است.

وی با اشاره به اینکه روز محیط زیست در سال 91 با عنوان ترویج و عمومی سازی فرهنگ محیط زیست نامگذاری شده است افزود: بر اساس بند الف ماده 189 برنامه پنجم توسعه تصویب نامه ای در هیئت دولت در تاریخ سوم خرداد ماه سال 91 ابلاغ شد که طی آن به مجموعه دستگاههای فرهنگ ساز کشور از جمله وزارت فرهنگ و صدا و سیما مسئولیت فرهنگ سازی در زمینه محیط زیست ابلاغ شد.

معاون آموزش و پژوهش سازمان محیط زیست تصریح کرد: مجموعه دستگاهها بایستی با یک تلاش همگانی به سمت نهادینه سازی رعایت اصول محیط زیست با توجه به رویکردهای بین المللی که نسبت به مسائل محیط زیست وجوددارد حرکت کند.

یازرلو خاطرنشان کرد: حفاظت و احیای محیط زیست یک فرآورده و محصول اجتماعی است که از طریق اعتماد و همبستگی بین آحاد مردم و دستگاههای مختلف می توان به آن دست یافت.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر مسیر ازمون و خطا در بحث های زیست محیطی به سرانجام رسیده است یادآور شد: در حال حاضر با حضور اعضای هیئت علمی و نخبگان، کارآفرینان، روحانیون و صنعتگران بایستی در راستای رسیدن به فضای فرهنگی ، اقتصادی و اجتماعی همگام با محیط زیست نزدیک شد.

به گفته معاون آموزش و پژوهش سازمان محیط زیست روزهای هفته محیط زیست در سال جاری با عناوین محیط زیست و نخبگان، محیط زیست و کارآفرینان، محیط زیست و خانواده ، محیط زیست و روحانیون، محیط زیست و مدیریت شهری، محیط زیست و تنوع زیستی در طبیعت گردی و محیط زیست و رسانه نامگذاری شده است.