حضور پاروزنان همدانی در مسابقات بین المللی بوخوم

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات بین المللی آبهای آرام بوخوم از جمعه 19 خرداد ماه با حضور تیم ملی جوانان آبهای آرام کشور و پاروزنان همدان آغاز خواهد شد.

تیم ملی جوانان آبهای آرام کشورمان با ترکیب 12 قایقران بانو و شش قایقران مرد در این مسابقات شرکت می کند.

آناهیتا آقاخان، مائده طهماسبی، فاطمه خیرخواه، نرگس خدابنده لو از همدان به همراه اگنیا دوشوا سرمربی این تیم در مسابقات شرکت خواهند کرد.

در بخش مردان نیز افشین شعبانی، یاسین نوری، محمد ولدی از همدان زیر نظر حسین ملکی مربی و علی جمشیدی کمک مربی از جمعه در دور مقدماتی به مصاف حریفان خود می روند.

درخشش پینگ پنگ باز همدان در مسابقات جهانی لهستان

پینگ پنگ باز جوان همدانی در مسابقات اوپن جهانی لهستان به همراه تیم ملی ایران دوم جهان شد.

بر اساس این گزارش، در این رقابت ها در بخش پسران 167 بازیکن از 24 کشور و در بخش دختران 130 ورزشکار از 21 کشور جهان حضور داشتند که در بخش پسران تیم ایران بعد از تیم آلمان به نایب قهرمانی رسید.

علی رضا ملارجبی پینگ پنگ باز جوان همدان در این رقابت ها نمایش چشمگیری داشت به طوری که در دیدار رده بندی بازیکنان برزیل و چک را شکست داد و به فینال راه یافت.

تیم ایران در دیدار فینال 3 بر صفر بازی را به تیم قدرتمند آلمان واگذار کرد و نایب قهرمان شد.

حضور ورزشکاران نهاوندی در تیم ملی

دو ورزشکار نهاوندی با موفقیت در مسابقات قهرمانی پاورلیفتینگ کلاسیک به عضویت تیم ملی درآمدند.

بر اساس این گزارش، مسابقات قهرمانی کشور پاورلیفتینگ کلاسیک در شهرستان شهریار برگزار شد و یونس نادری در وزن 105 کیلوگرم و مصیب کیانی در 120 کیلوگرم به مقام دوم دست یافتند.

این دو ورزشکار در رده سنی جوانان نایب قهرمان شدند و به اردوی تیم ملی دعوت شدند تا در مسابقات جهانی اکراین حاضر شوند.

حضور بانوان دو و میدانی کار همدان در لیگ کشور

تیم دو و میدانی بانوان همدان از امروز در لیگ کشوری حاضر می شود.

بر اساس این گزارش، لیگ کشوری دو و میدانی بانوان از امروز به مدت چهار روز در رده سنی بزرگسالان در شهرستان تهران برگزار می شود.

تیم همدان را نسترن اکبری، زینب احمدی، زهرا ویانجی، سهیلا احمدی فر، اکرم مقدادی، مریم نیکدل، ساجده هاشمی و الهام عسگری به مربیگری و سرپرستی لیلا مرادی تشکیل می دهند.

پهلوانان همدان در راه قهرمانی کشور

تیم پهلوانی و زورخانه ای همدان در مسابقات قهرمانی کشور حضور دارد.

بر اساس این گزارش، این مسابقات از امروز به مدت پنج روز در رده سنی بزرگسالان در شهرستان مشهد برگزار می شود.

تیم 14 نفره همدان را علی دلفانی مربیگری و لطف الله خاکساری سرپرستی می کند.

قایقران المپیکی همدان تست دوپینگ می دهد

نخستین بانوی قایقران المپیکی همدان در حضور ناظران تست دوپینگ می دهد.

بر اساس این گزارش، آرزو حکیمی قایقران 17 ساله همدان که جواز حضور در المپیک 2012 لندن را کسب کرده، طبق مقررات و براساس سلامت جسمی تست دوپینگ می دهد.

این اقدام در فاصله کمتر از دو ماه مانده به المپیک لندن و از قایقرانان المپیکی در آکادمی ملی المپیک انجام می شود.

آرزو حکیمی، سولماز عباسی، احمدرضا طالبیان و محسن شادی نمایندگان قایقرانی کشورمان در المپیک 2012 لندن هستند.