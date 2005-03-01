حرف اول و آخردر واليبال را من مي زنم

گروه ورزشي" مهر": اوطبع بلندي دارد كه توانسته ازيك غيرممكن، ممكن بسازد. اوسكاندار دنياي توپ وتوربا بلندقدترين مردان ايران است. اوقديمي ترين رييس فدراسيون دربين همه روساي فدراسيونها است. او موفق ترين رييس فدراسيون طي سالهاي اخير بوده واولين مدير ازجمع مديران ورزش است كه نشان لياقت از رياست جمهور دريافت كرده است.

وقتي مي گويد: مي توان با روحيه بسيجي بربسياري از مشكلات غلبه كرد به اين گفته اعتقاد دارد وخودش آن را به اثبات رسانده است. به 10 سال پيش باز گرديد. اگرمي گفتند واليبال ايران قهرمان ونايب قهرمان آسيا خواهد شد همه مي خنديدند. اما حالا آن روياها به واقعيت تبديل شده و ايران يك قطب بزرگ در ميان غولهاي واليبال آسيا است.

حالا واليبال ما نگاه به آنسوي آسيا دارد وبه ليگ معتبرواليبال جهان چشم دوخته است. اين چندان دورازذهن نيست كه واليبال ايران يك روزي به همين زودي درليگ برترواليبال جهان حضوريابد.

محمدرضا يزداني خرم براي سال آينده برگ ديگري ازقدرت مديريتش را رو مي كند. اومي خواهد رقابتهاي ليگ برتر واليبال را با حضور30 تيم برگزاركند.

سرويس ورزشي خبرگزاري " مهر" با حاج محمدرضا يزداني خرم رييس فدراسيون واليبال ومديرنمونه ورزش كشورگفتگويي انجام داده است كه ماحصل آن را مي خوانيد:

* شما براي 4 سال ديگر براي رياست فدراسيون واليبال برگزيده شديد. با توجه به موفقيتهاي خوب 14 سال گذشته واليبال براي 4 سال آينده و ادامه اين روند چه برنامه و هدفي داريد؟

اين بستگي به سازمان تربيت بدني دارد كه برنامه اي كه مي خواهند ادامه دهند در چه حدي است. چقدر مي خواهند در ورزش و براي ورزش قهرماني سرمايه گذاري كنند. چيزي كه در گذشته بوده ، درحدي بوده كه ما بتوانيم در آسيا يك پله بالا و پايين باشيم. دراين چند ساله با كمك هايي كه از سازمان تربيت بدني ، كميته ملي المپيك و منابع مردمي به واليبال شده ما توانستيم خودمان را در آسيا مطرح كنيم. ما در رده هاي نوجوانان و جوانان سرمايه گذاري خوبي كرديم و در اين رده ها در آسيا مي توانيم خودي نشان دهيم. اما در بزرگسالان سطح مسابقات آسيا با جهان به يك تفاوت فاحشي مي رسد. آنها حرفه ايي كار مي كنند ولي ما درهمين حد آماتور مي مانيم. بنابراين اگر ما بخواهيم به جنگ حرفه ايي ها برويم بايد تناسب سرمايه گذاري در اين بخش حفظ و برقرارشود. ما زماني مي توانيم در رده بزرگسالان حرفه ايي شويم كه باشگاههاي حرفه ايي داشته باشيم.

* اين باشگاههاي حرفه اي را كه اشاره مي كنيد چگونه بايد ايجاد كرد ؟

ازدوراه امكان پذيراست. يا اينكه خود بخش خصوصي وارد عمل شده و در اين راه بصورت اصولي سرمايه گذاري كند و يا اينكه دولت برخي ازموسسات وشركتها ونهادها را مكلف به اين كار كند. البته اينها ازجمله مشكلاتي است كه درحال حاضر مجلس و دولت با آن مواجه هستند و بايد به گونه ايي رسيدگي شود كه فدراسيونها در4 سال آينده تكليف خود را بدانند. اما به هر حال ما فعلا بصورت گروهي و هياتي چرخ واليبال را مي چرخانيم وتنورواليبال را درداخل به هرنحو ممكن گرم نگه مي داريم. اين درست كه درآسيا دررده هاي نوجوانان وجوانان عناوين خوبي بدست آورده ايم اما بايد براي بزرگسالان هم سرمايه گذاري خوبي صورت گيرد تا بتوانيم از خجالت مردم دربياييم وبه آنچه كه استحقاقش را داريم برسيم.

* آن نموداري كه براي خودتان طي سالهاي گذشته ترسيم كرده بوديد آيا توانسته ايد به آن دست يابيد؟

همانطور كه گفتم ما در بخش واليبال نوجوانان و جوانان تقريبا به اهداف خود رسيده ايم، در بزرگسالان نيز حدود 80 درصد موفق بوده ايم چون هدف اول ما رسيدن به قله هاي آسيايي بوده است. اما اگر اين برنامه و اين موفقيت ها را بخواهيم در سطح جهان گسترش دهيم بايد ابتدا كادر فني و مربيان خوبي را در سطح بالاي جهان تربيت كنيم. همچنين بايد امكاناتي داشته باشيم كه بتوانيم خودمان را با قدرتهاي جهان هماهنگ كنيم. بطورمثال ما تيمي كه در آسيا مقام پنجم راداشت توانستيم به عنوان دومي آسيا برسانيم و در مسابقات انتخابي المپيك ژاپن واستراليايي را برديم كه به المپيك رفتند. چرا اين دفعه توانستيم موفق عمل كنيم ؟ به دليل اينكه ابزار وامكانات خوب دراختيارتيم ملي قرار داديم. مربيان خوبي دراختيارگرفتيم ويك كادرفني مجهز نيزازاين مربيان حمايت مي كردند و آنها را هدايت مي كردند. اين گونه بود كه در مسابقات مقدماتي المپيك آتن موفق عمل كرديم عليرغم اينكه ازراهيابي به المپيك بازمانديم.

* بعد از مسابقات مقدماتي المپيك آتن بود كه بحث آناليز در واليبال ما مطرح شد. آيا در داخل كشور نيز مربياني هستند كه آناليز كننده خوبي باشند؟

تربيت آناليز كننده به اين راحتي ها نيست. يك آناليز كننده بايد يا واليباليست باشد و يا واليبال را خوب بفهمد، زبانش خوب باشد، به كامپيوتر مسلط باشد، ازقدرت انتقال سريع و بالايي برخوردار باشد و آنقدر قدرت فكري بالايي داشته باشد كه همزمان با تجزيه وتحليل بازي به راهنمايي مربيان نيز بپردازد. فكر مي كنيد چقدر طول مي كشد تا ما بتوانيم چنين نيرويي را بسازيم و تربيت كنيم؟

واقعيت اين است كه به همين ميزان هم از واليبال روزجهان عقب هستيم. من مي گويم حداقل 5 سال طول مي كشدتا به اين خواسته برسيم وبه همين تعداد سال هم ازواليبال پيشرفته دنيا عقب هستيم. درحال حاضرمثلا بهترين آناليز كننده واليبال ما مهدي صابرپوراست. آقاي صابرپوردربخش تئوري خيلي خوب هستند اما به زبان خارجي مسلط نيستند. چون تا حالا به فكراين بخش نبوده ايم.

* بنابراين آناليز كننده تيم ملي در حال حاضر بايد يك خارجي باشد؟

همان مربي ايتاليايي كه در مسابقات مقدماتي المپيك همراه تيم ملي بود فعلا به ژاپن رفته و ما براي مسابقات آتي حتما يك آناليز كننده سطح بالاي جهان را به خدمت خواهيم گرفت چرا كه آناليز بخش عمده ايي از علم روز واليبال است. كسي كه اين كار را انجام مي دهد بايد واقعا اين كاره باشد. الان تيم ملي فوتبال هم مربياني را به منظور آناليز تيم هاي حريف به اين كشور و آن كشور اعزام مي كند. آنها مي روند بازي را مي بينند و نهايتا يك گزارش به فدراسيون فوتبال مي دهند كه اين تيم چه نقاط ضعف و قوتي دارد. اين آناليز نيست هر چند كه خوب است ولي همه چيز بايد روي كامپيوتر بيايد و دقيق و منظم باشد. آناليز كننده بعد از بازي، شب تا صبح با اطلاعاتي كه به دست آورده روي كاميپوتر كار مي كند تا فردا صبح نتيجه كامل تحقيق خود را به كادر فني ارائه دهد.

* با تاكيدي كه شما بر بحث علم روز و آناليز داريد ما مي بينيم كه تيم صنام با مصطفي كارخانه مي آيد پيكان را با پارك كي وون و همه تيم آناليزش شكست مي دهد. اين را چگونه مي توان بررسي كرد؟

پارك كي وون در آن بازي نباخت. اين بازيكنان پيكان بودند كه به صنام باختند. پارك خودش اين تيم را انتخاب نكرده بلكه در كنار اين تيم نشسته و درحدي كه بتواند برنامه هاي خود را در پيكان به اجرا در آورد كار كرده و تاثير گذاشته است.

* شما ست كويچ را از شرق اروپا با آن تفكرات خاص خودش براي تيم ملي جوانان آورده ايد و پارك كي وون را نيز از شرق آسيا با تفكرات ديگر در تيم ملي بزرگسالان به خدمت گرفته ايد. در اين ميان تكليف واليبال چه مي شود كه ميان دو تفكر متفاوت گرفتار شده است؟

موضوع خوبي را اشاره كرديد. ما مشغول مطالعه روي اين دو تفكر هستيم تا ببينيم كدام يك نهايتا با واليبال ما و با ابزار و امكانات ما همخواني بيشتري دارد. ست كوويچ را براي جوانان آورديم كه البته او دوست داشت در تيم بزرگسالان كار كند. ست كوويچ مربي تيم ملي يوگسلاوي سابق بوده كه با آن تيم قهرمان المپيك شد. آوردن چنين مربي به ايران كار چندان ساده ايي نيست آن هم براي تيم ملي جوانان. روش كاري ست كوويچ روش شرق اروپا است. يعني بدنسازي در اولويت همه برنامه هاي آنها قرار دارد و بيشتر به كارهاي قدرتي فكر مي كنند. الان جوانان ما در تمرينات 250 كيلوگرم وزنه مي زنند.

روش ديگر هم روش كاري آقاي پارك است كه ويژه اروپاي غربي است كه به امكان و ابزار پيشرفته خيلي اهميت مي دهد. ما داريم بين اين دو روش مطالعه مي كنيم تا هر كدام بهتر جواب داد آنرا بكار ببنديم.

* به نظر شما كداميك به واليبال ما نزديك تر است؟

روش كاري آقاي پارك خيلي جديدتر است. منتهي هزينه هاي بالايي در بردارد. اما روش آقاي ست كوويچ مقرون به صرفه تر است و با امكانات و فرهنگ ما هماهنگي بيشتري دارد.

* احمد پوركاشيان به عنوان سرمربي تيم ملي واليبال جوانان انتخاب شدند و اين در حالي بود كه قبل از آن از ناصر شهنازي به عنوان سرمربي نوجوانان ياد شده بود؟

يكي ازخبرگزاريها به اشتباه نام شهنازي را بعنوان سرمربي جوانان اعلام كرده بود. درحاليكه 4 گزينه مد نظر ما بودند كه شهنازي هم يكي از همان 4 نفر بود. در نهايت كميته فني فدراسيون راي به احمد پوركاشيان داد كه به نظر من هم بهترين گزينه است. ما ميزبان مسابقات جهاني نوجوانان جهان هستيم و بايد بهترين مربيان را براي تيم ملي انتخاب مي كرديم كه اين گونه نيز شد.

* شما واقعا به كميته فني اعتقاد داريد؟ گفته مي شود حرف اول و آخر را شما مي زنيد و كميته فني نمي تواند در تصميم گيريهاي شما دخالت چنداني داشته باشد؟

بايد هم حرف اول و آخررا من بزنم. درهمه فدراسيونها حرف اول و آخررا رييس فدراسيون مي زند. اين را قانون در اختيار من قرارداده است اما مطمئن باشيد مشورتي كه من مي كنم هيچ كدام ازفدراسيونها با كميته هاي فني خود نمي كنند. كميته فني چند نفر را اعلام مي كنند و اگر روي يكي به توافق برسند ما هم تاييد مي كنيم. ما تصميم هاي كميته فني را وتو نمي كنيم. البته اگر نظرشان درست نباشد ما توضيح مي دهيم و وقتي قانع شديم راي را اعلام مي كنيم.

* همين كميته فني اختيار تام دارد؟

ما درفدراسيون به هيچ كس اختيارتام نمي دهيم. گفتم كه طبق قانون اختيارتام دست رييس فدراسيون است. ما هستيم كه جوابگوي مردم ومسوولين هستيم نه كميته فني.

* ليگ واليبال ما طي سالهاي اخير از ثبات لازم برخوردار نبوده است. اين عدم ثبات نتيجه چيست و چه زماني مي خواهد به يك نظم منطقي دست يابد؟

تا زماني كه باشگاههاي ما ثبات سرمايه گذاري ومديريت نداشته باشند، غيرازرشته فوتبال درسايررشته ها نمي توان به يك ثبات نسبي دست يافت. بنابراين ما شناور حركت مي كنيم. البته ما روزبه روز تعداد تيم هاي حاضر در ليگ را بيشتر كرديم و عقب نرفته ايم. دو سه سال 11 تيمي بوده، امسال شده 18 تيم و سال آينده ليگ را با 30 تيم برگزار خواهيم كرد.

* براي برگزاري ليگ30 تيمي ابزار و امكانات لازم را داريد؟

جورمي كنيم. ما مربي وداوروبازيكن خوب به اندازه كافي داريم و سرمايه اش را هم داريم. منتهي ما يك مشكلي در ايران بنام حمل و نقل داريم و براي همين امرليگ را به چند منطقه تقسيم خواهيم كرد تا هم واليبال در همه نقاط ايران گسترش يابد و هم مشكلات حمل و نقل را به حداقل برسانيم.

* چرا ليگ را به صورت ليگ يك ودوبرگزارنمي كنيد؟

اين هم يكي ازنكات جالب توجه است. شما مي دانيد كه تمام اخباررسانه ها وتلويزيون بر روي ليگ برترمتمركز مي شود. بخصوص درواليبال اخبار بازيهاي ليگ پايين تحت پوشش قرارنمي گيرد واين موضوع باعث بي انگيزگي شركتها و نهادهايي مي شود كه مي خواهند روي واليبال سرمايه گذاري كنند. بنابراين ما سعي مي كنيم ليگ برتر را توسعه دهيم تا ميزان استقبال از واليبال و سرمايه گذاري روي واليبال بيشتر شود.