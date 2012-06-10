اهمیت محور برلین-پاریس برای اتحادیه اروپا/ شرایط برای اولاند عادی نیست

دکتر "اولیور شوارتز" استاد و عضو مرکز مطالعات سیاسی دانشگاه اسن-دویسبورگ آلمان در گفتگو با خبرنگار مهر به تشریح تاثیر انتخابات ریاست جمهوری فرانسه بر محور برلین-پاریس در مقابله با بحران های مالی و اقتصادی اتحادیه اروپا پرداخت.

انتخابات جدید در فرانسه و روی کار آمدن "فرانسوا اولاند" موجب گمانه زنی هایی در مورد پایان سیاست اروپایی مشترک آلمان و فرانسه شده است، نظر شما در این رابطه چیست؟

شوارتز: برای بررسی این موضوع باید کمی به عقب برگردیم، به پیش از زمانی که روابط نزدیک "آنگلا مرکل" و "نیکلا سارکوزی" آغاز شد. باید گفت در این مورد نیز یافتن راهی مشترک برای این دو سیاستمدار چندان آسان و بدون مشکل نبود. در آن زمان هم روسای دولتهای فرانسه و آلمان دیدگاههای متفاوتی در مورد رویکردهای اتحادیه اروپا داشتند و راه سختی را برای یافتن یک مسیر مشترک به ویژه جهت مقابله با بحران اقتصادی پیمودند.

در همین مسیر بود که آن دو توانستند از این اختلافات عبور کرده و به یک دیدگاه مشترک برسند به طوری که از تحلیلگران کارکرد محور آلمان-فرانسه در بحران های مالی و اقتصادی را بسیار خوب ارزیابی کردند.

به همین دلیل در مورد روابط رئیس جمهوری جدید فرانسه و صدراعظم آلمان باید به این مسئله توجه کرد. هر چند با انتخابات فرانسه فصل جدیدی در سیاست این کشور آغاز شده و تحلیلها نیز از احتمال بروز اختلاف بین پاریس و برلین حکایت دارد، اما در این جا هم می توان زمینه جدیدی از همکاری دو جانبه را مشاهده کرد.

مرکل و اولاند برای یافتن راه مشترک جدید و استفاده از ظرفیت همکاری به زمان نیاز دارند و این امری غیرقابل اجتناب است زیرا در چنین زمان بحرانی، منطقه یورو و گروه کشورهای 20 نمی تواند از چنین ظرفیتی صرف نظر کند. از نظر ساختاری نیزبسیاری در دولت آلمان معتقد به وجود نقاط ارتباط زیادی هستند که می تواند درآینده مرکل و اولاند را به همکاری با یکدیگر سوق دهد.

برخی از تحلیلگران با این نظر مخالفند، به اعتقاد آنان اولاند که با رویکرد سوسیالیستی خود توانسته سارکوزی را شکست دهد، در بحث بسته های کمک اتحادیه اروپا به کشورهای ورشکسته با مرکل هم نظر نیست و به همین دلیل صدراعظم آلمان برای ادامه راهی که با سارکوزی آغاز کرده با مشکل مواجه می شود.

شوارتز: اولاند درحال حاضر همچنان روند انتخابات را طی می کند به این معنی که وی از سوی رای دهندگان تحت فشار است و باید با پاسخ دادن به این انتظارات مبارزه انتخاباتی خود را به نتیجه برساند. اما به نظر من این روند در چند ماه آینده طی می شود و شرایط برای اولاند عادی خواهد شد.

چالش بعدی اولاند در تشکل کابینه و معرفی مهره های کلیدی از جمله وزیر اقتصاد است، وی باید در این میان به عملی کردن وعده های انتخاباتی اش نیز بیادیشد از جمله استخدام هزاران معلم که بار بیشتری بر بودجه محدود دولت تحمیل می کند.

به هر حال برلین و پاریس پیش از هر چیز باید به یک سازش برسند. آنچه ما در آخرین نشست سران اتحادیه اروپا مشاهده کردیم این بود که تصمیمات این اتحادیه بدون همکاری نزدیک همه کشورها از جمله آلمان و فرانسه ممکن نیست. چنین سازشی برای حل مشکلات مجموعه اتحادیه اروپا ضروری است.