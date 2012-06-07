ارائه 25 هزار نفر ساعت آموزش به تجار و بازرگانان قمی

به گزارش خبرگزاری مهر، یونس عالی پور اظهار داشت: سال گذشته 29 دوره و سمینار آموزشی به میزان 25 هزار نفر ساعت برای تجار و بازرگانان در مرکز آموزش بازرگانی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قم برگزار شد که این آموزش‌ها در افزایش دانش تجار و بازرگانان استان قم تاثیر بسزایی داشت.



وی با تبیین برنامه‌های آموزشی سال 91 تصریح کرد: با توجه به تاثیرات مطلوبی که آموزش بر ارتقاء کیفی تجارت دارد، امسال 25 هزار نفر ساعت دوره آموزشی طراحی و تدوین شده است که با توجه به زمان‌بندی اجرایی خواهد شد.



عالی‌پور با بیان اینکه امروز جامعه ما به سمت تخصصی شدن پیش می‌رود عنوان کرد: افرادی که علاقمند هستند به صورت حرفه‌ای و تخصصی به کار تجارت و صنعت بپردازند می‌توانند در دانشگاه جامع علمی کاربردی صنعت، معدن و تجارت به تحصیلات خود ادامه دهند.



وی اضافه کرد: بعضی از رشته‌های بازرگانی در این دانشگاه تدریس می‌شود که در آینده‌ای نزدیک رشته‌های دیگری نیز تدوین و به جمع رشته‌های دانشگاه صنعت، معدن و تجارت استان قم اضافه خواهد شد.



تعامل نزدیک معدن‌کاران با منابع طبیعی



رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت، منابع طبیعی را سرمایه ملی و متعلق به تمامی مردم دانست و گفت معدن کاران باید در مراحل اکتشاف و بهره برداری از معادن حفظ منابع طبیعی را در اولویت قرار دهند و منابع طبیعی نیز متقابلا همکاری لازم را با معدنکاران به عمل آورد.



یونس عالی‌پور در حاشیه جلسه مشترک سازمان جنگل‌ها و مراتع کشور و وزارت صنعت، معدن و تجارت که با حضور مدیر کل دفتر حفاظت و حمایت منابع طبیعی، مدیر کل امور اکتشاف معادن وزارت صنعت، معدن و تجارت، مدیران و کارشناسان دو دستگاه از استان‌های مرکزی و قم تشکیل شد بر لزوم تغییر دیدگاه دست اندرکاران هردو بخش تاکید کرد.



وی ادامه داد: طی چند سال اخیر و به خصوص پس از ابلاغ اصلاح قانون معادن برداشت‌های متفاوتی از این قانون توسط دو دستگاه در نحوه اجرا پیش آمده که این جلسه برای نزدیک شدن دیدگاهها و ایجاد وحدت رویه برگزار گردید.



رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قم با اشاره به اینکه بعضا مخالفت اداره کل منابع طبیعی با درخواست‌های اکتشاف معدن به خاطر گونه گیاهی گون می‌باشد ابراز داشت: با توجه به با توافقات حاصل شده دستورالعملی به ادارات کل منابع طبیعی استان‌ها ارسال و از آنها خواسته شده در صورتی که محل مورد نظر ذخیره گاه گون نبوده و به صورت پراکنده از این گیاه موجود باشد همکاری لازم جهت اکتشافات معدنی با معدن کاران به عمل آید.



عالی پور افزود: یکی از پیشنهادات ارائه شده در این جلسه اکتشاف دو مرحله‌ای بود که این امر جهت حفظ منابع طبیعی در محل معادن بسیار کارآمد خواهد بود و مورد استقبال قرار گرفت.



وی با تاکید بر اینکه در جلسه دیگری نظرات کارشناسی اعضا جمع آوری خواهد شد افزود: امیدواریم مشکل حفظ منابع طبیعی در محل معادن با توافق دو مجموعه حل و راهکار مناسب اتخاذ گردیده و برای اجرا ابلاغ شود.