تومور 25 کیلویی از بدن یک بیمار در تاکستان خارج شد

به گزارش خبرنگار مهر، یک روستایی در شهرستان تاکستان که مدتها از ناراحتی درد شکم رنج می برد روز چهارشنبه در یک عمل جراحی از یک تومور(کیست) بزرگ داخل شکم خود رها شد و سلامت خود را بازیافت.



آرمان آقایی جراح و سرپرست تیم پزشکی درباره روند انجام این عمل جراحی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت:

در این عمل جراحی، کیستی از نوع هیداتیت که از زیردیافراگم تا داخل لگن زن بیمار 85 ساله قرار داشت خارج شد.



آقایی افزود: این بیمارکه ساکن یکی از روستاهای شهرستان تاکستان است به علت اختلال تنفسی و سیری زودرس به پزشک

مراجعه کرد که با انجام معاینات پزشکی، این تومور در شکم وی تشخیص داده شد.



به گفته پزشک معالج بیمار، این عمل جراحی به مدت چهارساعت و از ساعت 10 صبح امروز چهارشنبه تا 14 در بیمارستان تامین اجتماعی تاکستان با موفقیت انجام شد.



وی تصریح کرد: در گذشته تشخیص های متعددی در خصوص بیماری این شخص صورت گرفته بود که خوشبختانه با آزمایش سی تی اسکن این بیماری به درستی تشخیص داده شد.



این پزشک متخصص بیان کرد: این نوع بیماری و تشکیل تومور معمولا در مناطقی که افراد با دام سرو کار دارند و شغل اصلی آنها دامپروری است بیشتر دیده می شود که بیمار یاد شده نیز در شغل دامداری فعالیت می کرده است.



آقایی با اشاره به اینکه وزن معمولی کیست 15 تا 20 گرم است اظهارداشت: این تومور مربوط به بیماری انگلی است و در

حال حاضر وضع عمومی بیمارهم رضایت بخش است.