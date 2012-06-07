ساختمان ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر خرم آباد به بهره برداری می رسد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علی حسین پازدار عصر چهارشنبه در جلسه ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر استان لرستان با اشاره به اینکه در حال حاضر شوراهای امر به معروف و نهی از منکر در همه شهرستانها استان فعال است، اظهار داشت: جلسات این شوراها در مرکز استان به ریاست نماینده ولی فقیه در استان لرستان و همچنین در شهرستانها نیز به ریاست ائمه جمعه برگزار می شود.

وی با بیان اینکه در حال حاضر ساختمان ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر مرکز استان در زمینی به مساحت 950 متر مربع در حال ساخت است، ادامه داد: این ساختمان تا پایان نیمه دوم سالجاری به بهره برداری خواهد رسید.

معاون هماهنگ کننده سپاه حضرت ابولفضل(ع) استان لرستان با بیان اینکه متاسفانه در حال حاضر شهرستانهای استان فاقد ساختمان ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر است، گفت: در حال حاضر عمده ستادهای امر به معروف و نهی از منکر شهرستانها در محل دفاتر ائمه جمعه و یا مکان های اداری دیگر فعالیت می کنند.

سرهنگ پازدار تصریح کرد: در این زمینه باید چاره اندیشی لازم صورت گیرد.

وی همچنین با اشاره به اولویت های ستادهای امر به معروف و نهی از منکر استان لرستان یادآور شد: اجرای منویات مقام معظم رهبری، ارتباط مستمر با نماینده ولی فقیه در استان، بازنگری در تشکیلات ستادهای احیای امر به معروف و نهی از منکر، شناسایی آسیب ها، تهدیدات و همچنین فرصتهای موجود در زمینه فریضه امر به معروف و نهی از جمله اولویت های سالجاری است.