گرانیها به دلیل عدم مدیریت صحیح است/ ضرورت اصلاح اقتصادی

به گزارش خبرنگار مهر، محسن رضایی شامگاه چهارشنبه در جمع اعضای حامی جبهه حامیان ولایت در مجتمع آفتاب اراک با بیان اینکه، باید به اصلاح اقتصادی برای نمونه و الگو شدن در خاورمیانه بپردازیم افزود: اصلاح اقتصادی نیازمند تحول و این تحول مستلزم وجود مدیریتی است که بتواند در این عرصه تحول ایجاد کند.

وی گفت: این الگوگیری در صورتی رخ می دهد که ما اقتصادی پویا و فعال داشته باشیم و امکانات مختلف را ایجاد کرده باشیم.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه اکنون برخی افراد در جایی که باید باشند نیستند و برخی در جایی نباید باشند مدیریت می کنند گفت: حاصل این اقدام گرانی های اخیر است.

وی در ادامه مدیریت امام را مدیریتی راهگشا دانست و گفت: در زمان جنگ بعد از عزل بنی صدر فرصت به جوانان داده شد و با تغییر سیستم مدیریت جنگ تحولی در دفاع به نفع ایران رخ دادو همه سرزمین هایی که دست دشمن بود آزاد شد.

رضایی با بیان اینکه باید از تجریه های دوران دفاع مقدس استفاده کرد اضافه کرد: چهار سال است که رهبر معظم انقلاب سالها را عناوین اقتصادی معرفی می کنند که این امر نشان از اهمیت اقتصاد است و باید به تحول در این بخش پرداخت.

وی در ادامه به سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی اشاره کرد و گفت: گرچه تحریم نوعی ظلم در حق مردم ایران است اما این امر باید با کارآفرینی به فرصتی برای توسعه کشور تبدیل شود چنانکه در سالهای گذشته نیز تحریم دشمن به فرصت در بین نیروهای ایرانی تبدیل شده است.

وی از تدوین سند تولید ملی در مجمع تشخیص مصلحت نظام اشاره کرد و گفت: استان مرکزی به عنوان یک استان صنعتی در کشور حائز اهمیت است، باید با اطلاعات درست از وضعیت صنعتی استان در تدوین این سند استفاده کرد و مشکلات را کاهش داد.