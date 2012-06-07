۱۸ خرداد ۱۳۹۱، ۱۰:۲۲

آقا محمدیان خبر داد:

مصرف بنزین در اردبیل 11 درصد کاهش یافت

نیر - خبرگزاری مهر: مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه اردبیل گفت: میزان مصرف بنزین در سال 90 نسبت به سال ما قبل آن 11 درصد در سطح استان اردبیل کاهش یافت.

به گزارش خبرنگار مهر، محمود آقا محمدیان شامگاه چهارشنبه در جلسه بررسی مسائل جایگاههای CNG در شهرستان نیر عنوان کرد: اجرای طرح هدفمندی یارانه ها، مدیریت صحیح مردم در نحوه مصرف و  صرفه جویی دلیل کاهش مصرف بنزین در اردبیل است.

وی از فعالیت 50 جایگاه CNG در سطح استان خبر داد و اعلام کرد: هشت جایگاه دیگر نیز در حال احداث است که تا پایان سالجاری به بهره بردرای می رسد.

مدیرعامل شرکت منطقه ای نفت اردبیل با اشاره به مصرف فرآورده های نفتی در شهرستان نیر بیان کرد: در سال گذشته در این شهرستان میزان مصرف بنزین 11 درصد، نفت و گازوئیل 28 درصد و نفت سفید 19 درصد نسبت به سال ما قبل کاهش یافته است.

وی با بیان اینکه کاهش مصرف بنزین و سهمیه بندی آن با عدم کاهش تردد و افزایش تعداد خودروها ارتباط مستقیم دارد، افزود: سوخت CNG توانسته جایگزین بنزین شده و با وجود کاهش مصرف بنزین خیابانها از اتومبیل خالی نشود.

 


 
 

 

