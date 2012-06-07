۱۸ خرداد ۱۳۹۱، ۹:۵۵

برای جلوگیری از شیوع تب کنگو:

بیش از 90 درصد مناطق دامی قم سم پاشی شد

قم - خبرگزاری مهر: مدیرکل سازمان دامپزشکی قم از سم پاشی بیش از90 درصد مناطق دامی استان به منظور جلوگیری ازشیوع تب کنگو خبرداد .

مهدی رفیعی درگفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت : سازمان دامپزشکی قم بیش از90 درصد مناطق دامی استان را به منظور جلوگیری ازشیوع تب کنگو و  دیگر بیماری های دامی سم پاشی کرده است .

مدیرکل سازمان دامپزشکی قم دراین باره گفت : تب کنگو دردام ها خسارتی نداشته و دام ظاهری سالم خواهد داشت اما درانسان خطرناک بوده و می تواند آسیب زننده باشد.
 
وی پیرامون سایراقدامات این سازمان افزود: آموزش قصاب ها و دامداران ، توزیع بروشور، اطلاع رسانی ازطریق پیامک و مکاتبه با دامپزشک ها و مراکز بخش خصوصی از دیگراقدامات سازمان دامپزشکی استان است.
 
رفیعی اضافه کرد: ازجمله نکات ایمنی این است که به هیچ عنوان درخارج از کشتارگاهها کشتار دام انجام نگیرد ، چرا که یکی از راههای اصلی انتقال کشتار درخارج از مراکزدامی است .
 
وی دراین باره اظهار داشت : بهتر است که مردم گوشت را فقط ازمراکز تحت نظارت دام پزشکی و قصابی های مجاز که محصولات دامی را با مهرتائید دام پزشکی عرضه می کنند ، تهیه کنند.
 
رفیعی پیرامون دیگر راههای پیشگیری ادامه داد: گوشت را باید 24 ساعت در یخچال نگه داشته و بعد ازاین مدت آن را مصرف کنند و چنانچه قبل از24 ساعت قصد مصرف گوشت را دارند حتما ازدستکش درحین برش آن استفاده کنند ، اما بعد ازاین مدت نیازی به دستکش نیست .
 
وی افزود: همچنین مصرف کنندگان ازمصرف گوشت نیم پزو خام به ویژه جگر خودداری کرده  و محصولات دامی را حتما به صورت مغزپخت مصرف کنند.
 
رفیعی در پایان تاکید کرد: چنانچه شهروندان شاهد کشتارغیرمجاز بودند ،  سریعا با تلفن 1512 تماس بگیرند تا بازرسان ما اقدامات لازم را انجام دهند.
