بیش از 90 درصد مناطق دامی قم سم پاشی شد

مهدی رفیعی درگفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت : سازمان دامپزشکی قم بیش از90 درصد مناطق دامی استان را به منظور جلوگیری ازشیوع تب کنگو و دیگر بیماری های دامی سم پاشی کرده است .

مدیرکل سازمان دامپزشکی قم دراین باره گفت : تب کنگو دردام ها خسارتی نداشته و دام ظاهری سالم خواهد داشت اما درانسان خطرناک بوده و می تواند آسیب زننده باشد.



وی پیرامون سایراقدامات این سازمان افزود: آموزش قصاب ها و دامداران ، توزیع بروشور، اطلاع رسانی ازطریق پیامک و مکاتبه با دامپزشک ها و مراکز بخش خصوصی از دیگراقدامات سازمان دامپزشکی استان است.



رفیعی اضافه کرد: ازجمله نکات ایمنی این است که به هیچ عنوان درخارج از کشتارگاهها کشتار دام انجام نگیرد ، چرا که یکی از راههای اصلی انتقال کشتار درخارج از مراکزدامی است .



وی دراین باره اظهار داشت : بهتر است که مردم گوشت را فقط ازمراکز تحت نظارت دام پزشکی و قصابی های مجاز که محصولات دامی را با مهرتائید دام پزشکی عرضه می کنند ، تهیه کنند.



رفیعی پیرامون دیگر راههای پیشگیری ادامه داد: گوشت را باید 24 ساعت در یخچال نگه داشته و بعد ازاین مدت آن را مصرف کنند و چنانچه قبل از24 ساعت قصد مصرف گوشت را دارند حتما ازدستکش درحین برش آن استفاده کنند ، اما بعد ازاین مدت نیازی به دستکش نیست .



وی افزود: همچنین مصرف کنندگان ازمصرف گوشت نیم پزو خام به ویژه جگر خودداری کرده و محصولات دامی را حتما به صورت مغزپخت مصرف کنند.



رفیعی در پایان تاکید کرد: چنانچه شهروندان شاهد کشتارغیرمجاز بودند ، سریعا با تلفن 1512 تماس بگیرند تا بازرسان ما اقدامات لازم را انجام دهند.