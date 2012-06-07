ارتقاء بصیرت و آگاهی دینی دستاورد فرهنگی اعتکاف است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام یداله نعمتی شامگاه چهارشنبه در آخرین روز از مراسم اعتکاف در جمع معتکفین گفت: برنامه فرهنگی فریضه اعتکاف امسال رشد بصیرت و ارتقاء آگاهی دینی معتکفین بود که با استقبال گسترده این مهم محقق شد.

وی برنامه هایی نظیر سخنرانی، تشکیل حلقه های معرفت، مشاوره و پاسخ به سوالات و احکام دینی معتکفین را در همین راستا برشمرد و یادآور شد: با حضور روحانیون و مبلغات این برنامه با دستاوردهای غنی اجرا شد.

رئیس تبلیغات اسلامی مشگین شهر اعتکاف را مصداق واقعی جهاد اکبر دانست و تصریح کرد: اعتکاف انسان را در مقابله با سیئات و غلبه بر هواهای نفسانی پیروز می کند.

به گفته نعمتی اعتکاف، گستره محراب عبادت در کوی دوست و دور از نفس سرکش، در مقدس ترین مکان و نورانی‏ترین زمان است.

وی همچنین با بیان اینکه فریضه اعتکاف در این شهرستان امسال با حضور 400 معتکف اعم از خواهران و برادران در شش مسجد برگزار شد، عنوان کرد: از این تعداد 80 در صد شرکت کنندگان از قشر جوان بودند.

نعمتی عنوان کرد: مراسم اعتکاف در بخش مرکزی شهرستان مشگین شهر اعتکاف در دو مسجد، در بخشهای لاهرود و رضی دو مسجد و در مسجد امامزاده سید سلمیان فخر آباد و نیز در بخش روستائی مشگین شهر یک مسجد برگزار شد.

وی همچنین از مشارکت خیران در برگزاری مراسم اعتکاف امسال خبر داد و متذکر شد: افراد خیر در تامین مواد غذائی و مایحتاج معتکفین و برگزاری سفره های افطاری و سحری معتکفین سهم عمده ای داشتند.

