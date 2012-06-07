30 میلیون تن ذخیره "سنگ" فرصت بالقوه تولید ملی/ فرآوری، حلقه مفقوده

به گزارش خبرنگار مهر، استان مرکزی را به واسطه معادن سنگ آن به خصوص در شهرهای محلات و نیمور به عنوان استان سنگ می شناسند. ذخایر سنگ در استان مرکزی به ویژه سنگ های تزئینی فرصتی برای توسعه تولید ملی در کشور است.

از مزیت های سنگ استان مرکزی انحصاری بودن معادن سنگ آن است.

استان مرکزی قطب معادن سنگ جهان

در جهان تنها برزیل و هنـد معـدن سنگ گرانیت و ایتالیا معدن مرمریت دارد و در ایران، استان مرکزی خود صاحب هر سه این معادن است که نشان از قابلیت بالقوه جهانی استان در زمینه سنگ است.

بیش از 200 واحد سنگ بری و نزدیک به 150معدن سنگ در استان مرکزی فعال است که در زمینه تولید سنگ تراورتن، مرمریت و گرانیت، بستر مناسبی برای توسعه صنعت سنگ در این استان وجود دارد.

معروفیت جهانی سنگ تراورتن محلات

اکنون سنگ تراورتن محلات از معروفیت جهانی برخوردار است و در بازارهای جهان بدون وقفه خریداری می شود.

کارشناسان بر این باورند به علت نبود بسترهای لازم برای فرآوری سنگ، بخشی از این سنگ ها به صورت خام صادر شده و در کشورهای واسطه ای فرآوری شده و سود آن به جیب کشورهای خارجی می رود.

ایجاد زیرساخت ها، نوسـازی ماشین آلات و حمایت از تولید ملی می تواند مسیر رشـد تولید و صادرات سنگ را هموار کند.

30 میلیون ذخیره سنگ در استان مرکزی

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی با یادآوری فعالیت 150معدن در حوزه تولید سنگ‌ در استان گفت: در معادن سنگ‌های تزئینی استان حدود 30 میلیون تن ذخیره سنگ وجود دارد که سالانه حدود دو هزار تن آن برداشت می‌شود.

علیرضا زواشی معادن سولفات سدیم و معدن سنگ آهن شمس آباد اراک، سنگ تراورتن تزئینی محلات و معادن سرب، روی، منگنز، گچ و سنگ نمک را از مهم‌ترین معادن این استان عنوان کرد و ادامه داد: عمده کانی‌های معدنی استان شامل سنگ‌های سیلیس، زئولیت، چینی، کائولن، آهن، لاشه، گچ و خاک صنعتی، باریت، طلا، مخلوط کوهی و فلدسپات هستند.

کیفیت سنگ های ایرانی بهتر از خارجی است

وی گفت: نکته دیگر در مورد سنگ های ایرانی این است که کیفیت این سنگ ها بهتر از نمونه های خارجی است.

زاوشی افزود: سنگ محلات در بازارهای جهانی از ارزش بالایی برخوردار است که متأسفانه به علت کم توجهـی به فرآوری سنگ های معدن محلات عایدات این منبـع نصیب دیگران می شود.

حلقه فرآوری در استان مرکزی هم مفقود است

تولیدات شاخص معدنی استان مرکزی مانند سولفات سدیم، سرب وروی پس ازفرآوری صادرمی شود؛ اما حلقه گمشده در بخش تولیدات معدنی در استان مرکزی کمبود یا نبود صنایع فرآوری است که به ناچار بخش عمده تولیدات یا صادرنمی شود یا به صورت خام صادر و ارزش افزوده چندانی ندارد.

یک کارشناس معدن با بیان اینکه در صورت فرآوری موادمعدنی ارزش افزوده حاصل از صادرات این مواد تا 60 درصدافزایش می یابد، گفت: علاوه براین رشد و شکوفایی 30 درصدی اقتصاد کشور را در پی خواهد داشت. علی محمدی بابیان اینکه بخشی ازمشکل فرآوری ناشی ازضعف تکنولوژی وسرمایه گذاری دراین بخش است افزود: سرمایه گذاران بخش خصوصی نیز بدلیل استقبال مشتریان داخلی یاعدم استقبال خریداران خارجی ازمحصولات فرآوری شده ایران مانند سنگهای تزئینی حاضر نیستند در زمینه فرآوری برای صادرات سرمایه گذاری کنند.

معادن سنگ تزیینی تراورتن قابلیت راه‌اندازی صنایع تبدیلی و واحدهای فرآوری نوین را دارد که نیازمند سرمایه‌گذاری و حمایت است.

نیمی از ظرفیت معادن فعال است اکنون معادن استان با نیمی از ظرفیت خود فعالند و توجه به این واحدها می تواند زمینه فعالیت واحدهای معدنی سنگ را افزایش دهد. به گفته کارشناسان درصورت استفاده از ظرفیت های تولیدی معادن و فرآوری کامل تولیدات معدنی از بیش از دو هزار شاغل این بخش به بیش از 10 هزار نفرافزایش یابد. با توجه به آنچه آمد شکی نیست که برنامه ریزی جدی برای بهره برداری اصولی از معادن و ایجاد کارگاه ها و کارخانجات فرآوری مواد خام علاوه بر تامین نیازهای کشور و ایجاد اشتغال ایران را به صادرکننده عمده محصولات معدنی تبدیل خواهد کرد.

سه درصد سنگ استان صادر می شود

معاون امور معادن سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی با اشاره به اینکه صادرات سنگ ایران ناچیز است، گفت: تنها سه درصد سنگ های تزیینی استان مرکزی به وزن حدود 70 تن به خارج از کشور صادر می شوند.



محمد مهدی حسنی افزود: سنگ های لاشه، آهن، چینی، طلا، فلدسپات، گچ و خاک صنعتی، سیلیس، زئولیت، باریت، کائولن و مخلوط کوهی عمده کانی های معدنی استان مرکزی هستند.

چه باید کرد؟

کارشناس معدن استان مرکزی از مه مترین راهکارهای توسعه این بخش گفت: افزایش صادرات سنگ در گروی افزایش تولید است که این امر محقق نمی شود مگر با سرمایه گذاری بیشتر و کامل شدن چرخه تولید و همان، صنایع تبدیلی و فرآوری است.

محمدی افزود: استان مرکزی با داشتن 30 میلیون ذخیره معدنی دارای فرصت قابل توجهی در تولید است که باید از آن حمایت شود.