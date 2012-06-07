موازین بهداشتی درباره بیماری تب کنگو رعایت شود/ استان مرکزی آماده مقابله

به گزارش خبرنگار مهر، با گرم شدن هوا موضوع بیماری های تابستانی نیز جان می گیرد و اکنون مدتی است که سخن از ورود ویروس بیماری تب کریمه کنگو است که کارشناسان و پزشکان رعایت موازین بهداشتی را راه مقابله با مبتلا شدن به این بیماری می دانند و بر آن تاکید دارند.

استان مرکزی استانی است در قلب کشور و در شاهراه شمال به جنوب و غرب به شرق، از این رو در مسیر رفت و آمد است و احتمال ورود بیماری به استان دور از ذهن نیست.

مردم به توصیه ها توجه کنند

مدیرکل دامپزشکی استان مرکزی، فصول گرم سال یعنی از میانه بهار تا اواسط پاییز که بیشترین احتمال حضور کنه های ناقل در طبیعت وجود دارد، پرخطر ترین زمان سال برای ابتلا به CCHF دانست و افزود: تب کریمه کنگو یا CCHF یک بیماری ویروسی حاد تب دار و خونریزی دهنده مشترک بین انسان و حیوان است که به تازگی در برخی نقاط کشور مشاهده شده است.

دکتر سعید حسینی با بیان اینکه استان مرکزی آماده مقابله با هر خطری در این زمینه است گفت: خوب است مردم به سخنان و توصیه های پزشکان توجه کنند و این توجه بهترین راهکار است.

دامداران سمپاشی کنند

رئیس مرکز بهداشت استان مرکزی هم با اشاره به اینکه رعایت بهداشت راهکار مقابله با هر بیماری است گفت: یکی از اقدامات پیشگیرانه موثر در خصوص بیماری تب کریمه کنگو، نگهداری 24 تا 48 ساعته گوشت تازه در یخچال قبل از مصرف است.

دکتر عشرتی تصریح کرد: همچنین به دامداران توصیه می شود با سم پاشی مرتب اماکن دامی برای مبارزه با انگل های خارجی بدن دام در جهت کنترل و مبارزه با بیماری اقدام کنند.

تب کریمه کنگو مختص گوشت قرمز است

به گفته یکی از پزشکان اراک کسانی که با دام و گوشت قرمز سرو کار دارند باید از خود مراقبت جدی کنند. دکتر علی مشهدی گفت: تب کریمه کنگو مختص گوشت قرمز است و گوشت سفید شامل این بیماری نیست. دکتر حسینی رئیس دامپزشکی استان با بیان اینکه کسانی که با دام سر و کار دارند، بیشتر در معرض بیماری هستند اظهار داشت: مشاغلی مثل کارگران کشتارگاه، قصابان، کشاورزان، چوپانان، دامداران، زنان خانه دار، دامپزشکان، پزشکان و مشاغل وابسته بیمارستانی، به ترتیب بیشتراز دیگر رده های شغلی جامعه تهدید می شوند. گوشت های تایید شده را مصرف کنیم وی از دیگر راه های مقابله با این بیماری را استفاده از گوشت های مطمئن و تایید شده دامپزشکی دانست. حسینی تصریح کرد: مردم از فروشگاه ها و قصابی هایی که گوشت مطمئن می آوردند خرید کنند و از خرید گوشت هایی که مهر کشتارگاه ندارد استفاده نکنند. علائم بیماری دوره کمین بیماری به طور متوسط چهار روز و حداکثر دوازده روز است و معمولاً تا روز چهارم علائم غیر خونریزی مانند تب، سردرد، احساس سرما، خستگی، درد عضلانی، پرخونی صورت، پرخونی ملتحمه و چشم، استفراغ و دردهای بالای معده بروز می کند. علائم خونریزی از روز چهارم شروع می‌شود که به صورت پتشی در مخاط دهان و پوست، خونریزی از لثه‌ها، بینی، معده، روده ورحم و زیر پوست ناحیه ساق پا و دست ها ظاهر می‌شود.

مرگ بیمار ناشی از شوک، کم خونی، خونریزی شدید ریوی، عفونت منتشر شده و اختلال انعقادی داخل عروقی پیش رونده ‌است.



روش انتشار و ابتلا به بیماری

بیماری ویروسی تب کریمه کنگو بیماری مشترک بین انسان و دام است، این بیماری در نشخوارکنندگان شیوع پیدا کرده و بدون هیچ علایمی از طریق مصرف گوشت تازه به انسان منتقل می شود.

تب ویروسی کریمه کنگو که از طریق گزش کنه یا ترشعات خونی آلوده قابل انتقال است در صورت واردشدن به بدن انسان منجر به مرگ می شود.