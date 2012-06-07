هدف همایش اخلاق و آداب رضوی ترویج فرهنگ و سیره امام رضا است

مصطفی مشایخی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: گسترش فعالیت های فرهنگی، هنری و مذهبی مرتبط با سیره ائمه معصوم بویژه حضرت امام رضا و تجلیل از محققان و پژوهشگران حوزه فرهنگ رضوی از دیگر اهداف این همایش است.

وی با بیان اینکه این همایش در دو محور اصلی و فرعی برگزار می شود، اظهار داشت: مردم داری و خدمت به مردم در سیره و سخنان امام رضا، مردم دوستی در سیره و سخنان امام رضا، گشاده رویی، خوش زبانی و ادخال السرور در سیره و سخنان امام رضا، فروتنی و تواضع، خدمت بی منت و خالصانه به مردم، حفظ کرامات مردم و احترام به آنان در سیره و سخنان امام رضا، رعایت حقوق مردم، مشورت با مردم، اصلاح بین مردم، برادری و صمیمیت، عفو و گذشت، ایثار و فداکاری و عیادت بیماران در سیره و سخنان امام رضا از محورهای اصلی این همایش است.

مشایخی افزود: اخلاق نقد در سیره و سخنان امام رضا و اخلاق تعلیم و تربیت در سیره و سخنان امام رضا نیز از محورهای فرعی همایش علمی، پژوهشی شناخت اخلاق و آداب رضوی در استان مرکزی است.

وی در پایان گفت: علاقمندان به شرکت در این همایش می توانند آثار خود را تا یکم شهریور ماه سال جاری به دبیرخانه همایش شناخت اخلاق و آداب رضوی به نشانی پستی: استان مرکزی، اراک، خیابان هپکو، شهرک شهید بهشتی، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مرکزی ارسال کنند.

همایش علمی، پژوهشی شناخت اخلاق و آداب رضوی به همت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مرکزی و با همکاری دبیرخانه شورای فرهنگی هنری امام رضا، موسسه فرهنگی قرآن و عترت مهد رهروان ولایت اراک، شورای فرهنگ عمومی استان مرکزی و پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مهر ماه سال جاری در اراک برگزار می شود.