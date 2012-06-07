به گزارش خبرنگار مهر، رامین موحدنیا شامگاه چهارشنبه در مراسم اولین گردهمایی عمومی و انتخاباتی انجمن اولیا و مربیان هیئت ووشو استان افزود: خواست احداث خانه دوم ووشو در شهرستان خرم‌دره نیز داده شده است که در چهارمین سفر رییس‌جمهور مطرح خواهد شد.

وی، با بیان اینکه ووشو در سطح کشور از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است افزود: در سال‌های اخیر این رشته ورزشی مسیر بسیار پر شتابی را در جهت رشد و ترقی طی کرده است که از آن جمله می‌توان به کسب دو دوره نایب‌قهرمانی در سال 2009 کانادا و 2011 ترکیه اشاره کرد.

موحدنیا افزود: در دهه اخیر نیز همواره جزو 3 قدرت برتر دنیا در ووشو هستیم و در این رشته ورزشی قهرمانان بزرگی را به جهان معرفی کرده‌ایم.

رئیس هیئت ووشو استان زنجان، افق دید و استراتژی بالای اعضای هیئت‌رییسه ووشو پایان کار نیست، بلکه رشد ورزش ووشو سرآغازی برای کار در آینده است افزود: سال گذشته در رده‌های سنی نونهالان، نوجوانان، جوانان و بزرگسالان قهرمانی کشوری را از آن خود کرده‌ایم.

موحدنیا، با اشاره به در پیش بودن یکی از بزرگ‌ترین رویدادهای ورزشی کشور افزود: بزرگ‌ترین رویداد ورزشی کشور به میزبانی زنجان تحت عنوان دومین دوره مسابقات غرب آسیا و چهارمین دوره مسابقات جام پارس در تیرماه امسال برگزار خواهد شد که در این مسابقات 20 کشور از سراسر دنیا با حضور 300 نفر و 200 میهمان خارجی برگزار خواهد شد.

وی ادامه داد: در استراتژی‌هایی که برای خود تعریف کرده‌ایم، یکی از بزرگ‌ترین مکان‌های تولید انسان‌های توانمند در رشته ورزشی ووشو خواهیم شد و آنچه که اهمیت دارد، ایجاد محیطی پاک و سالم به ورزشکاران توأم با فضایی مناسب است تا جوانان ورزش کنند.

در این همایش و بر اساس رأ‌ی‌گیری تعداد 5 نفر به عنوان اعضای اصلی و 4 نفر نیز به عنوان اعضای علی‌البدل انجمن اولیا و مربیان هیئت ووشو استان زنجان انتخاب شدند.