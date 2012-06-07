مشکل بیکاری و گرانی در کشور جدی است/ هیچکس سر جای خودش نیست

به گزارش خبرنگار مهر، محسن رضایی شامگاه چهارشنبه در جمع مردم خرم آباد در مسجد علوی این شهر با بیان اینکه ما جنگ تحمیلی را با کمترین امکانات پشت سر گذاشتیم، اظهار داشت: در دوران جنگ شرایط بسیار سخت تر از امروز بود.

وی با بیان اینکه امروز با وجود شدیدترین تحریم ها ما بسیاری از کالاها را صادر و وارد می کنیم، افزود: در زمان دفاع مقدس ما دستمان خالی بود و مشکلات فراوانی داشتیم ولی موفق شدیم که دشمن را به عقب برانیم.

استانهای زاگرس نشین از یک بیکاری فوق العاده بالا رنج می برند

رضایی ادامه داد: با این حال امروز هنوز نتوانسته ایم مشکلاتی مانند عقب ماندگیهای اقتصادی، بیکاری و تورم و گرانی را حل کنیم.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه رهبر معظم انقلاب 4 سال است که شعار سال را با محوریت اقتصادی تعیین می کنند، افزود: نامگذاری سالها به نام سال اصلاح الگوی مصرف، تلاش و همت مضاعف، جهاد اقتصادی و سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی همه حکایت از توجه رهبر فرزانه انقلاب به مسئله اقتصاد دارد.

رضایی با بیان اینکه علی رغم تاکیدات رهبری، لشکری که باید در زمینه اقتصادی راه بیفتد هنوز راه نیفتاده است، عنوان کرد: سالهاست بیکاری در خرم آباد و لرستان بالای 18 و 19 درصد است.

وی با بیان اینکه دو دهه است که استانهای زاگرس نشین از یک بیکاری فوق العاده بالا رنج می برند، ادامه داد: این وضعیت در شان مردم این مناطق با این همه فداکاری و ایثار نیست.

امیدواری ما به این دوره از مجلس بسیار بیشتر از دوره گذشته است

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با تاکید بر اینکه بیکاری و گرانی در کشور جدی است و رهبری مرتب در این زمینه تذکر می دهند، عنوان کرد: مسئله این است که مدیریت کشور باید پا به پای نظام حرکت کند.

رضایی با تاکید بر اینکه مجلس و دولت و کسانی که کار قانونگذاری و مدیریت اجرایی می کنند باید به این مهم توجه ویژه ای داشته باشند، ادامه داد: خوشبختانه افراد متخصص و باسوادی وارد مجلس نهم شده اند به طوریکه امیدواری ما به این دوره از مجلس بسیار بیشتر از دوره گذشته است.

وی با تاکید بر اینکه مجلس و دولت باید مشکلات را به طور جدی حل و فصل کنند، تصریح کرد: مشکلات اقتصادی باید از سر راه ملت ایران کنار برود.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با تاکید بر اینکه مانع سر راه مردم را باید برداشت، تصریح کرد: با آن سابقه جنگ تحمیلی که ما با دست خالی موفق بودیم حتما می توانیم اقتصاد را نیز درست کنیم.

تحریم ها فرصتی است که ما دست به زانوی خودمان بگیریم

رضایی با تاکید بر اینکه 10 درصد امکاناتی را که امروز داریم در زمان جنگ تحمیلی نداشتیم، ادامه داد: در حال حاضر 3.5 میلیون دانشجو، 900 مرکز دانشگاهی و 100 هزار استاد و مدرس دانشگاه در کشورمان داریم که ظرفیت مهمی است.

وی با تاکید بر اینکه هم اکنون کارخانجات فراوانی در کشورمان داریم، تصریح کرد: در حال حاضر برخی از کارخانجات ما از کار افتاده اند که برخی می گویند علت آن تحریم است ولی ربطی به تحریم ندارد.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با تاکید بر اینکه تحریم ها فرصتی است که ما دست به زانوی خودمان بگیریم، یادآور شد: تحریم های اقتصادی می تواند اقتصاد کشورمان را تکان داده و بهبود ببخشد.

رضایی با تاکید بر اینکه شرایط امروز کشور بسیار بهتر از زمان جنگ است و تنها مسئله این است که باید مردم را باور کنیم، عنوان کرد: محور اقتصاد باید مردم باشند ولی مردم هر استان طبیعتی دارند که باید متناسب با آن طبیعت برنامه ریزی کنیم.

نمی توان یک نسخه واحد برای همه استانهای کشور نوشت

وی با تاکید بر اینکه اقلیم ها و فرهنگ مردم هر استان کشور متفاوت است، تصریح کرد: نمی توان یک نسخه واحد برای همه استانهای کشور نوشت.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام یادآور شد: ممکن است خصوصی سازی در استانهایی مانند یزد و اصفهان جواب دهد ولی در استانهای حاشیه زاگرس این موضوع جواب نمی دهد و باید محور کار در این استانها بیشتر دولت باشد چرا که این مناطق دو طبیعت مختلف دارند.

رضایی با تاکید بر اینکه اگر مردم را محور توسعه بگذاریم آن وقت مردم می گویند که چه باید کرد، یادآور شد: امکانات فراوانی در کشور داریم که اگر مردم را درگیر توسعه و پیشرفت کنیم به طور قطع مشکلات حل می شود.

هیچ کس سرجای خودش نیست!

وی علت عدم به کار گیری درست مردم در این عرصه را بحث مدیریت دانست و گفت: متاسفانه آدم ها در جایی قرار می گیرند که جای آنها نیست و نتیجه این موضوع این می شود که هیچ کس سرجای خودش نیست.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه عدم مدیریت صحیح موجب شده که جای افراد با هم عوض شود، تصریح کرد: اگر هر کسی سر جای خودش قرار بگیرد این مملکت هیچ مشکلی ندارد.

وی با تاکید بر اینکه مشکل مدیریت در کشورمان باید حل و فصل شود، تصریح کرد: اگر هر کسی سر جای خودش قرار بگیرد شاهد یک معجزه دیگر در کشورمان خواهیم بود.