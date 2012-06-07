40 هزار واحد مسکن مهر در خوزستان تا پایان امسال افتتاح می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، نصرالله دهقانی چهارشنبه شب در حاشیه پنجمین جلسه شورای مسکن خوزستان در گفتگو با خبرنگاران با بیان اینکه 87 هزار و 500 واحد مسکن مهر در استان باید احداث شوند، افزود: از این تعداد تاکنون 20 هزار واحد در فواصل مختلف زمانی در شهرستانهایی چون اندیمشک، ماهشهر، بهبهان و آبادان به بهره برداری رسیده اند.

وی در ادامه به انصراف تعدادی از اعضای تعاونیها مسکن مهر اشاره و بیان کرد: با شروع عملیات اجرایی احداث این واحدها تعدادی از اعضا گمان می کردند با پنج میلیون تا 10 میلیون ریال می توانند صاحب خانه شوند این در حالی است که آورده هر یک اعضا باید بین 80 تا 120 میلیون ریال باشد



دهقانی همچنین از دریافت مجوزی از سوی وزیر راه و شهرسازی به منظور احداث بازارچه و واحدهای تجاری در مناطق ساخت مسکن مهر در استان خوزستان خبر داد و گفت: در ارتباط با این مجوز، این امکان وجود دارد در سایتهای مسکن مهر مجتمعهای تجاری 10 تا 20 واحدی به صورت مشارکتی با سرمایه گذاران ساخته و به نسبت ارزش سرمایه گذاری، تعدادی از واحدهای ساخته شده به سرمایه گذار داده می شود.



