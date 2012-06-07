خوزستان 37 درصد مصوبات کشاورزی کشور را به خود اختصاص داد

سید جعفر حجازی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: فعالیت ستاد کشاورزی استان خوزستان و هماهنگیهای انجام شده در مقایسه با استانهای دیگر برتر بوده به طوری که تجربیات ما به صورت دستور العملها و مصوبات جدید در حال ارائه است.

وی با بیان اینکه هدفگذاری ما در اجرای طرح توسعه کشاورزی ایجاد 40 هزار شغل است، افزود: از این رقم 20 هزار شغل باید تا پایان امسال تحقق شود که تاکنون نزدیک به 13 هزار شغل مشخص شده است.



استاندار خوزستان با اشاره به اینکه اشتغال بخش کشاورزی عمدتا در این طرح مهیا شده، گفت: در کنار این بخش در مجموع 24 تا 28 هزار استخدامی نیز تا پایان سال خواهیم داشت.



حجازی با اشاره به اینکه تاکنون تسهیلات تصویب شده برای طرحهای کشاورزی 491 میلیارد تومان برآورد شده است، افزود: با توجه به داشتن طرحهای صنایع تبدیلی، بسته بندی و فرآوری پیش بینی می کنیم این رقم به 600 میلیارد تومان برسد.



وی سهم مصوب استان از تسهیلات طرح توسعه کشاورزی کشور را 473 میلیارد تومان عنوان کرد و گفت: با توجه به این تسهیلات و وجود پولهای توزیع نشده در دولت، استفاده از این فرصت و اجرای کار و تبدیل به تولید ضروری است که در این صورت به راحتی تا سقف 600 میلیارد تومان تسهیلات را می توانیم جذب کنیم.



استاندار خوزستان همچنین با اشاره به شرایط بانکها و وضعیت آنها در خصوص پرداخت وام، تاکید کرد: تسهیلات بخش کشاورزی فرصت خوبی است که به نحو احسن باید از آن بهره برد.



وی با اشاره به ضرورت رفع اشکالات موجود و سرعت دادن به روند اجرای کار، اظهار کرد: آمار افراد ثبت نامی، تعاونی، به بانک رفته ها و راست آزمایی ها باید باهم منطبق باشد و طرحهای ارائه شده به بانک شفاف و روشن باشند.



حجازی تصریح کرد: با توجه به اینکه اغلب طرحهای مصوب شده در شهرستانها ، زیرساختهای آماده خود را دارند و تمام جوانب کار بدون هیچ ابهامی در آنها مشخص است، ضروری است پرونده های آنها تکمیل و به بانک ارجاع داده شود.



وی با تاکید بر اینکه پرونده های متقاضیان را باید ارگانهای مرتبط با طرح متقاضی بررسی و تکمیل کنند، گفت: مجوزهای لازم صادر و پرونده ها بدون نقص به بانک ارسال شوند.



رئیس ستاد کشاورزی استان خوزستان بر ضرورت تسریع در کارها و توجه به زمانبندی لازم در فعالیتها تاکید کرد و گفت: برای تمام فعالیتها از جمله تکمیل پرونده و شناسایی متقاضی باید زمانبندی خاصی تعیین شود و کارها سرعت بیشتری داشته باشند.



وی افزود: طرحهای مصوب متقاضیانی که برای دریافت تسهیلات به بانک معرفی می شوند، یک ماه فرصت دارند نسبت به ارائه مدارک لازم و دریافت وام خود اقدام کنند.



