ابوالفضل یاوری در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد آخرین وضعیت مجتمع کشت و صنعت بهکده رضوی عنوان کرد: از وقتی که مدیریت این مجتمع بر عهده جهاد کشاورزی گذاشته شده اقدامات مناسبی برای احیای دوباره این منطقه مهم و تاثیر گذار انجام شده است.

وی از اختصاص 7 میلیارد ریال بودجه برای توسعه زیرساخت‌های کشاورزی، احداث بند، اجرای طرح‌های آبیاری تحت فشار، کشت علوفه، زراعت، باغداری، دامداری و ... در سال 90 خبر داد و اظهار داشت: این بودجه برای سال 91 در حدود 8 میلیارد ریال تعیین شده که باید تا پایان سال جاری صرف پیشرفت کشاورزی و رفع موانع موجود در این مجتمع شود.

رییس سازمان جهاد کشاورزی استان تصریح کرد: بر این اساس تا پایان سال جاری 15 میلیارد ریال بودجه صرف توسعه این منطقه مهم کشاورزی خراسان شمالی می‌شود.

یاوری بزرگ‌ترین مشکل فعلی مجتمع کشت و صنعت بهکده رضوی را مطالبات معوقه پرسنل این مجتمع دانست و افزود: لازم است بر اساس مصوبه دولت بخشی از این معوقات را کمیته امداد امام خمینی (ره) پرداخت کند.

وی با بیان اینکه بخشی از این معوقات نیز بر عهده دولت است اظهار داشت: این نهاد در حال پیگیری برای پرداخت سهم دولت در این معوقات بوده و بزودی این مشکل مرتفع خواهد شد.

ابوالفضل یاوری در ادامه گفت: از زمانی که مدیریت این مجتمع به جهاد کشاورزی استان محول شده با تشکیل شرکت سهامی زراعی بهکده رضوی و تعیین هیئت مدیره و مدیرعامل برای این منطقه مهم کشاورزی عملا مشکلات قبلی موجود مرتفع شده است.

این مسئول با اشاره به برنامه‌های کشاورزی این مجتمع در سال جاری اظهار داشت: در سال 91 با توجه به رویکرد پیاده شده در بهکده رضوی تحول ویژه‌ای از نظر میزان تولید، سودآوری و ... در این مجتمع روی می‌دهد.

بهکده رضوی در شهرستان مانه و سملقان دارای 55 هزار هکتار اراضی زراعی و باغی و همچنین 10 هزار راس دام سبک و سنگین است و هم اکنون 170 کارگر نیز در این مجتمع فعالیت می‌کنند.