ولاسکو: امروز بهتر بازی کردیم/ ایران شانس پیروزی مقابل صربستان را دارد

به گزارش خبرنگار مهر، خولیو ولاسکو در نشست خبری دیدار امروز پنجشنبه تیم‎های ملی والیبال ایران و ونزوئلا با اشاره به دیداری که تیم ایران روز گذشته برابر پورتوریکو برگزار کرد، اظهارداشت: امروز به مراتب بهتر بازی کردیم. بازیکنان سرویس‎های بهتری زدند و بهتر هم حمله کردند.

سرمربی تیم ملی والیبال با اشاره به دیدار آتی این تیم در مسابقات انتخابی المپیک خاطرنشان کرد: بازی بعدی ما مقابل صربستان است که پس از یک روز استراحت برگزار می‎شود. برای بازی خوب مقابل این تیم که از قهرمانان اروپاست باید خیلی بهتر بازی کنیم. البته شما هیچ چیز نمی‏دانید. شایدهم ما بتوانیم فرصتی را به نفع خود ایجاد کنیم تا مقابل صربستان پیروز شویم. ما این شانس را داریم.

به گزارش خبرنگار مهر، در چارچوب مسابقات والیبال انتخابی المپیک امروز پنجشنبه تیم ملی ایران در توکیو ژاپن موفق شد تیم ونزوئلا را با نتیجه 3 برصفر شکست دهد.