۱۸ خرداد ۱۳۹۱، ۱۳:۱۶

در گفتگو با مهر عنوان شد:

اراضی کشاورزی گلستان روز به روز محدودتر می شود

گرگان - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان جهادکشاورزی گلستان گفت: اراضی کشاورزی روز به روز به دلیل افزایش جمعیت،گسترش شهرها، صنایع و راه های ارتباطی محدودتر می شود و با تخریب و تبدیل اراضی زراعی نیز مواجه هستیم.

سیدنصیر سیدمحمدی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: منابع پایه بخش کشاورزی آب وخاک هشتند وآبیاری تحت فشارحافظ منابع بخش کشاورزی است.

وی اظهار داشت: دولت برای هرکشاورزسه نیم میلیون تومان در بخش آبیاری تحت فشارتسهیلات می دهد وبا توجه به کاهش سفره های زیرزمینی ما بحث آبیاری تحت فشار باید گسترش یابد.

وی ادامه داد: در سندملی آب 2.5 میلیاردمترمکعب برای آب استان پیش بینی شده است درحالی که نیازاصلی آب استان شش میلیاردمترمکعب است.

وی با بیان اینکه ما با محدودیت منابع آب مواجه هستیم بیان کرد: درالگوی کشت درتصویب شورای استان یک میلیارد و900میلیون مترمکعب آب برای نیاز استان پیش بینی شده است درحالی که درحال حاضر یک میلیارد و500 میلیون متر مکعب آب دراستان وجود دارد.

سیدمحمدی اظهارداشت: سندالگوی کشت دراستان مشخص شده است و اگر ما سطح کشت پنبه را به 70تا 80هزار تن برسانیم موجب می شود خاک استان برای تولید وکشت گندم آماده ترشود.

وی با اشاره به اینکه افزایش هزینه ها در بخش کشاورزی اجتناب ناپذیر است، گفت: تورم ناشی از یکپارچه شدن اقتصاد جهانی امری بدیهی است و در کنار آن هدفمندی یاران ها نیز موجب بالا رفتن قیمت ها و هزینه های بخش کشاورزی شده
است.

رئیس سازمان جهادکشاورزی استان تصریح کرد: 280میلیارد ریال درسال 89 در دو بخش سرمایه ای وجاری دربخش هدفمندی یارانه ها اختصاص داده شد.

وی درادامه از سند توسعه کشاورزی به عنوان اولویت سال 91نام برد و گفت: زمین ها باید در این بخش شناسایی شود وتسهیلات هفت درصد به این بخش اختصاص داده می شود.

وی بیان کرد: درسال 90رقمی معادل شش هزارمیلیارد تومان به این بخش اختصاص داده شد و در سال 91هفت هزار میلیارد تومان بودجه درنظرگرفته شده برای این طرح است.

کد مطلب 1620483

