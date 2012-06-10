به گزارش خبرنگار مهر، معضل چاله های خیابان های استان البرز تا حدودی برطرف شده است اما سرعت گیرهای استتار شده و همرنگ آسفالت معضل دیگری است که به نوعی می توان گفت مسئولان برای سوپرایز کردن رانندگان آنها را در خیابان های البرز تعبیه کرده اند.



مسئولان استان به جای غافل گیر کردن رانندگان با سرعت گیرهای استتار شده و همرنگ آسفالت می توانند از روش های مختلف و با عملکرد بسیار خوبشان شهروندان به ویژه رانندگان را سوپرایز وغافل گیر کنند.

از چرخ های جلوی این خودرو پیکان و ارتفاع سپر آن تا زمین می توان حدس زد که میزان ارتفاع سرعت گیر نامرئی چقدر است.

سرعت گیر خیابان های استان البرز دو کاربرد دارد، نخستین کاربرد آن کاهش سرعت خودروها به هنگام عبور از دست اندازها و چاله های پرشده است تا آسیب کمتری به جلوبندی خودروها وارد شود و شاید کاربرد دیگر سرعت گیرها که برخی از اینها به بلندی خاکریز در مقابل دشمن است، به منظور کاهش سرعت خودروها باشد.



زمانی که رانندگان از روی این سرعت گیرها عبور می کنند تازه متوجه می شوند که ارتفاع این سرعت گیرها یک مقداری زیاد و غیر اصولی است.



نکته قابل توجه این است که بر روی برخی از سرعت گیرهای آسفالتی خیابان های استان البرز چاله و گودال هایی نیز ایجاد شده است. در این مورد خاص با یک تیر دو نشان زده شده است و راننده باید در یک زمان واحد، هم از چاله و هم از سرعت گیر عبور کند که این امر نیازمند تخصص در علم فیزیک است که بتوان شتاب ماشین را در این لحظه محاسبه کرد.



مشاهده برخی از سرعت گیرها، ساندویچی ها و برآمدگی خیابان در هنگام روز سخت است، اغلب رانندگان بومی به این سرعت گیرها اشراف کامل دارند و مشکل خاصی برای آنها پیش نخواهد آمد اما خوش به حال گردشگر و مسافری که برای نخستین بار از خیابان های استان البرز عبور می کند.

امروزه میزان استرس رانندگان در خیابان های استان البرز با روشنایی هوا ارتباط غیر مستقیم دارد، هر چقدر نور هوا کمتر(تاریک تر) شود به تناسب استرس رانندگان نیز افزایش پیدا می کند و در هنگام شب رانندگان باید از حس ششم خود برای شناسایی سرعت گیرها و چاله ها استفاده کنند.



در بعضی از خیابان های استان البرز به قدری چاله و دست اندازه زیاد است که وجود سرعت در میان انبوهی از چاله احساس نمی شود و بعضی مواقع وجود سرعت گیر در میان چاله های فراوان برای رانندگان ایجاد سئوال می کند که کاربرد آن چیست؟



خیابان آسفالت شده با سرعت گیر استاندارد حق مسلم شهروندان البرزی است



خیابان آسفالت شده با سرعت گیر استاندارد و منطقی حق مسلم شهروندان استان البرز است و مسئولان استان نگذارند این امر به یک آرزوی دست نیافتنی برای شهروندان مبدل شود.

با توجه به تازه تاسیس بودن استان البرز و جمعیت دو و نیم میلیون نفری آن شایسته است خدماتی در حد یک استان ارائه شود و مدیران و مسئولان دیدگاه خود را تغییر دهند و نگذارند استان البرز همانند روستایی شود که فقط جمعیت آن زیاد است.

--------------------

گزارش: مهدی دهقان

