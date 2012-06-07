به گزارش خبرنگار مهر، در این مراسم که شامگاه چهارشنبه با حضور رئیس مجلس شورای اسلامی و آیات استادی، حسینی بوشهری، فاضل لنکرانی، گلپایگانی، حجت‌الاسلام جمشیدی و شرکت گسترده قشرهای مختلف مردم در سالن قدس مدرسه عالی امام خمینی(ره) برگزار شد، از فعالیت حجت‌الاسلام علی بنایی در دو دوره نمایندگی مردم در مجلس قدردانی شد.



علی لاریجانی در ابتدای این همایش اظهار داشت: این جلسه از یک جهت وسوسه انگیز است که اگر کسی رای نیاورد این گونه مورد تجلیل قرار گیرد. البته برای پاس داشت حجت‌الاسلام بنایی حق بود که این مراسم برگزار شود.



وی ادامه داد: همان طوری که در بیانات مقام معظم رهبری به آن اشاره شده است، قم عقب افتادگی‌هایی داشته و دارد. هم شرایط کار و ایجاد شغل و هم شهرسازی و مسائل مربوط به استان قم باید خیلی فعال‌تر می‌بود و اقتضا می‌کرد که مجاهدتی در این زمینه صورت گیرد و برای رفع نواقص استان کاری انجام می‌شد و حجت‌الاسلام بنایی در طول دو دوره مجلس خیلی برای قم زحمت کشید تا از ظرفیت‌های موجود و میزان بودجه‌ای که برای قم در نظر گرفته شد، توجه مسئولان اجرایی را به رفع نیازهای این استان جلب کند.



رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در مجلس هشتم پیگیری‌های خوبی برای انجام کارهای اجرایی شد، گرچه کارهای اجرایی مربوط به نمایندگان نیست ولی در کشور ما این طور است که نمایندگان باید پیگیر باشند تا کارها پیش رود.



لاریجانی یکی از نقاط مثبت حجت‌الاسلام بنایی را پیگیری وی برای حل مشکلات مردم عنوان کردو گفت: حجت‌‌الاسلام بنایی برای عمران و آبادانی قم با دغدغه زیاد وارد می‌شدند و پیگیری می‌کردند.



وی برگزاری این مراسم را کاری پسندیده دانست و گفت: بنده وظیفه خودم می‌دانستم به خاطر رفاقتی که با ایشان داشتم و از نزدیک شاهد خدمات ایشان بودم در این مراسم حضور پیدا کنم.



لاریجانی گفت: حجت‌الاسلام بنایی برای آبادانی قم تلاش وافری داشت و امیدوارم نمایندگان استان قم بتوانند متناسب با نیازهای امروز این استان تلاش کنند تا کارها با سرعت پیگیری شود.



در پایان این مراسم علاوه بر قدردانی رئیس مجلس شورای اسلامی از حجت‌الاسلام بنایی، قشرهای مختلف مردم، تشکل‌ها و موسساتی همچون طلاب و فضلای قمی، جامعه ورزش استان، شهردار، شورای اسلامی شهر، نظام مهندسین، طایفه زند، هیئت خادم الشهدا، دانشگاه علوم پزشکی، اتحاد صنف فرش فروشان، شرکت آب و فاضلاب، هیئات مذهبی، جانبازان، کانون سنگرسازان بی‌سنگر و... از خدمات 8 ساله حجت‌الاسلام بنایی در دو دوره نمایندگی مجلس تجلیل کردند.



این همایش آنچنان مورد استقبال قشرهای مختلف مردم قرار گرفت که علاوه بر تکمیل صندلی‌های سالن بزرگ قدس، عده زیادی از مردم به صورت ایستاده در مراسم حضور داشتند.