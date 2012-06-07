به گزارش خبرنگار مهر، علی لاریجانی شامگاه چهارشنبه در همایش تکریم خدمت که به منظور تجلیل از 8 سال خدمت خالصانه حجت‌الاسلام والمسلمین علی بنایی در مجلس شورای اسلامی برگزار شد، با اشاره به اراده مردم برای انتخاب نمایندگان خود در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: در انتخاباتی که همه قوای بین المللی برای تخریب آن بود، ملت ما بلوغ سیاسی و فرزانگی و فهم دینی و احساس مسئولایت خود را نشان دادند و با وجود رفتارهای نادرست و تخریب، با حضور در انتخابات، علاقه‌مندی خود به نظام را به خوبی نشان دادند و نتیجه آن اراده ملی برای تشکیل مجلس دوره نهم شد.



وی با مقایسه دوره‌های مختلف مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در ادوار مختلف در کشور ما از صدر مشروطه تا به امروز که سی و چند دوره مجلس را سپری کرده‌ایم شرایط مختلف وجود داشت که برخی از دوره‌ها دوره بلوغ و شکوفایی مجلس بود که شخصیت‌های بزرگی مثل شهید مدرس در آن حضور داشتند.



لاریجانی با بیان اینکه دوره‌های سیاهی هم در مجلس وجود داشت تصریح کرد: هم دوره رضاخانی که از مجلس هفتم تا سیزدهم و هم دوره محمدرضا که دوره سیاهی بود، مجلس عملا ساکت بود و دستورات را به آنها می‌دادند.



به گفته رئیس مجلس شورای اسلامی دوره پس از انقلاب اسلامی، دوره شکوفایی پارلمان در ایران بود که هم حساسیت‌های دینی و اراده برای تدوین قوانین و هم آزادی فکر و اندیشه در مجلس ساری و جاری بود و این دوره‌ها قابل قیاس با دوره‌های قبل نیست که اراده برای تحقق تفکر دینی در مجلس ساری شد.



وی با بیان اینکه بسیاری از ظرفیت‌های دینی در صحنه قانون مدون نشده است، به فلسفه ایجاد مرکز تحقیقات اسلامی مجلس در قم اشاره کرد و یادآور شد: یکی از انگیزه‌هایی که تصمیم گرفتیم مرکز تحقیقات مجلس را در قم ایجاد کنیم این بود که منظومه فکر دینی و روح تفکر اسلامی در ابعاد مختلف اخذ و شکل قانونی به خود بگیرد و این طور نباشد که ما بر اساس ادبیات عرفی، قانون وضع کنیم و فقط ببینیم که این قانون مخالفتی با دین نداشته باشد، بلکه منظومه‌ای از نگاه اسلامی را در قانون ساری و جاری کنیم.



لاریجانی در مورد نقش مجلس نهم در تشخیص نیازهای اساسی کشور تاکید کرد: مجلس نهم باید وظیفه خودش را بشناسد و نیازهای کشور را در ابعاد بین المللی و ملی درست تشخیص دهد و آنها را پیگیری کند.



حریت و فرزانگی در کار نمایندگان دیده می‌شود



وی اضافه کرد: نمایندگان ملت در مجلس نهم از خصوصیات خوبی برخوردارند و افراد آزاد و صاحب نظر در بین آنها دیده می‌شود و در چند جلسه‌ای که مجلس حرکت خودش را آغاز کرد حریت و فرزانگی در کار آنها دیده می‌شد و خوب می‌توانند مسائل را بفهمند و طرح کنند و این جای امیدواری است.



نماینده مردم قم در خانه ملت گفت: یکی از مختصاتی که انسان در بررسی تاریخ پارلمان در ایران می‌بیند، این است که هر زمانی که مجالس مستقل بودند‏، کشور از این نعمت برخوردار بود و می‌توانست روی پای خودش بایستد و البته مجلس نهم باید این استقلال را نشان دهد.



مجلس نهم دورنمای خوبی دارد



به گفته رئیس مجلس شورای اسلامی افراد صاحبنظر، رشید و فاضل زیادی در مجلس هستند که انسان احساس می‌کند این مجلس دورنمای خوبی دارد.



وی بر لزوم تعامل و همدلی برای رفع مشکلات کشور تاکید کرد و افزود: ما باید در شرایطی که قیل و قال سیاسی خیلی زیاد است از پرداختن به حواشی پرهیز و بر نیازهای اساسی مردم تمرکز کنیم.



لاریجانی افزود: ممکن است قیل و قال سیاسی برای برخی‌ها جنبه سرگرم کننده باشد اما نیازهای مردم این است که مشکلات توسعه کشور و تحقق عدالت و تمشیت اداره امور مردم به نحو درست و با تدبیر حل شود.



گرانی و بیکاری چالش ایجاد می‌کند



وی یکی از مهمترین مسائل مورد نیاز مردم را توجه به امور اقتصادی کشور دانست و اظهار داشت: در شرایط کنونی مسئله گرانی و اشتغال برای کشور چالش ایجاد می‌کند که باید میزان وقت گذاری مجلس برای این مسائل بیش از سایر مسائل باشد.



رئیس مجلس با اشاره به حضور وزیر جهاد کشاورزی در صحن علنی مجلس برای رسیدگی به امور کشاورزی و دامداری اظهار داشت: این فکر باید مستمرا دنبال شود که مسائل اساسی کشور مورد پیگیری قرار گیرد.



به اعتقاد لاریجانی، آنقدر مسائل اساسی در کشور هست که وقت نمایندگان صرف مسائل حاشیه‌ای نشود.



توجه به مسائل اقتصادی به دور از شعارزدگی



وی توجه به مسائل اقتصادی به دور از شعارزدگی را مهم دانست و افزود: داشتن روحیه مشورت پذیری و استفاده از نخبگان و صاحبنظران می‌تواند به ما کمک کند که مسیر را به درستی حرکت کنیم.



لاریجانی تصریح کرد: ظرفیت‌هایی در مجلس نهم ایجاد کردیم که نخبگان از طریق نمایندگان، آرای خودشان را به مجلس برسانند و در هر حوزه، نخبگان محلی با نخبگان ملی ارتباط مستمری پیدا کنند.



وی داشتن روحیه معتدل در کارها را ضروری دانست و افزود: تندروی در برخی از امور ممکن است شرایط نامتعادلی را در کشور ایجاد کند و همان طوری که بداخلاقی می‌تواند خانواده‌ای را از هم متلاشی کند، تندروی و بداخلاقی هم می‌‌تواند شرایط کشور را در مسیری قرار دهد که سایش‌های غیرعقلایی ایجاد شود.



دچار غرور و خودشیفتگی نشویم



وی با بیان اینکه توصیه‌هایی که رهبر انقلاب اسلامی در مراسم سالگرد امام راحل فرمودند و ارزیابی‌ای که از انقلاب اسلامی داشتند بسیار مهم بود اظهار داشت: توصیه‌هایی که معظم له به قوای مختلف داشتند که دچار غرور و وهم و خودشیفتگی نشوند و نسبت به یکدیگر متواضع باشند نکات مهمی است و همان طوری که اشراف زدگی و رفاه زدگی برای حاکمان ممنوع است، در این امور باید بدانیم که در شرایط حساسی هستیم و باید از ظرفیت‌های همدیگر استفاده کنیم.



رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: امیدوارم مجلس نهم پایه‌گذار این حرکت باشد و با دقت نظر به مسال اصلی کشور و فضای آرام کشور، از استعداد نخبگان و صاحبنظران در حوزه‌های دینی، سیاسی، اقتصادی و... به خوبی استفاده شود.



لاریجانی گفت: برای من مایه افتخار است که نماینده مردم شریف قم هستم و امیدواریم با رهنمودهای مراجع و پشتیبانی مردم بتوانیم این مسیر را به درستی طی کنیم.

