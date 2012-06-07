مدرسه ای که همه شاگردانش معتکف شدند

امام جمعه شهرستان بندرترکمن از معتکف بودن تمام طلاب مدرسه علمیه امام صادق(ع) این شهرستان در مسجدجامع خبر داد.

حجت الاسلام محمد صالح منصوری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: از جمله اهداف ما برای برگزاری این مراسم معنوی، استفاده کامل از فیوضات این روزهای عزیز و پربرکت بوده است.

وی ادامه داد: از دیگر اهداف ما برای برگزاری این مراسم با حضور تمام طلاب، مطالعه و مباحثه آنان برای شرکت هرچه بهتر در امتحانات خرداد بوده است.

مسئول مدرسه علمیه امام صادق(ع) بندرترکمن با بیان اینکه حضور طلاب در مراسم اعتکاف اجباری نبوده است، ابراز داشت: طلاب با علاقه و اشتیاق خودشان در این مراسم معنوی حضور پیدا کرده و خود خواهان شرکت بوده اند.

امام جمعه شهرستان بندرترکمن در ادامه با اشاره به برنامه های برگزار شده در مراسم معنوی اعتکاف، خاطرنشان کرد: برگزاری نماز جماعت در سه وقت، سخنرانی در موضوعات گوناگون از جمله مباحث اخلاقی، برنامه پرسش و پاسخ به شبهات روز، استفاده از آیت الله شاهرودی و همچنین حجت الاسلام ولی نژاد برای استفاده هرچه بهتر طلاب، برنامه مداحی در مناسبت ها، برگزاری دعای عهد، زیارت عاشورا، دعای توسل و همچنین انجام اعمال این سه روز، از جمله برنامه های ما در این مراسم معنوی بوده است.

حجت الاسلام منصوری با اشاره به این که به غیر از 40 نفر از طلاب، 10 مرد و 70 زن از مردم بندرترکمن نیز در این مراسم معنوی حضور داشتند، تصریح کرد: برنامه ها در این سه روز بسیار رضایت بخش بوده و شرکت کنندگان اعلام رضایت کرده اند.