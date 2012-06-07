تشکیل کمیته پیگیری و نظارت بر طرح های مسکن مهر در مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، سید عیسی هاشمی حیدری صبح پنجشنبه در جلسه شورای مسکن مازندران با ابراز رضایت از عملکرد مجموعه راه و شهرسازی استان اظهار داشت: با توجه به پیشرفت فیزیکی پروژه های مسکن مهر در استان باید با تعامل دستگاه های زیر بنایی استان خدمات شهری و زیر بنایی پروژه های مذکور هر چه زودتر اجرایی شود.

وی به اهداف اجرای پروژه مسکن مهر در کشور اشاره و عنوان کرد: تامین مسکن برای همه اقشار جامعه به خصوص گروه های کم درآمد و آسیب پذیر از جمله اهداف دولت در بخش مسکن مهر بوده که از این مهم از یک فکر پاک و خدمتگزار نشأت گرفته است.

معاون عمرانی استانداری مازندران تصریح کرد: مسکن دغدغه اصلی و ابتدایی برای هر خانواده ای محسوب شده ، از این رو بر طرف کردن این مسئله توسط خدمتگزاران مردم در دولتها می تواند عاملی مهمی در جهت تعامل ، همدلی و اعتماد مردم به آن دولت باشد.

هاشمی، خواستار تشکیل کمیته ای متشکل از اعضاء شورای مسکن استان برای پیگیری و نظارت دقیق بر اجرای پروژه های مسکن مهر و واگذاری آنها شد.

