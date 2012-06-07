  1. استانها
  2. مازندران
۱۸ خرداد ۱۳۹۱، ۱۰:۳۸

هاشمی خواستار شد:

تشکیل کمیته پیگیری و نظارت بر طرح های مسکن مهر در مازندران

تشکیل کمیته پیگیری و نظارت بر طرح های مسکن مهر در مازندران

ساری - خبرگزاری مهر: معاون عمرانی استانداری مازندران گفت: به منظور ساماندهی در اجرای طرحهای مسکن مهر، کمیته پیگیری و نظارت بر طرحهای مسکن مهر در استان تشکیل شود.

به گزارش خبرنگار مهر، سید عیسی هاشمی حیدری صبح پنجشنبه در جلسه شورای مسکن مازندران با ابراز رضایت از عملکرد مجموعه  راه و شهرسازی استان اظهار داشت: با توجه به پیشرفت فیزیکی پروژه های مسکن مهر در استان باید با تعامل دستگاه های زیر بنایی استان خدمات شهری و زیر بنایی پروژه های مذکور هر چه زودتر اجرایی شود.

وی به اهداف اجرای پروژه مسکن مهر در کشور اشاره و عنوان کرد: تامین مسکن برای همه  اقشار جامعه به خصوص گروه های کم درآمد و آسیب پذیر از جمله اهداف دولت در بخش مسکن مهر بوده که از این مهم از یک فکر پاک و خدمتگزار نشأت گرفته است.

معاون عمرانی استانداری مازندران تصریح کرد: مسکن دغدغه اصلی و ابتدایی برای هر خانواده ای محسوب شده ، از این رو بر طرف کردن این مسئله توسط خدمتگزاران مردم در دولتها می تواند عاملی مهمی در جهت تعامل ، همدلی و اعتماد  مردم به آن دولت باشد.

هاشمی، خواستار تشکیل کمیته ای متشکل از اعضاء شورای مسکن استان برای پیگیری و نظارت دقیق بر اجرای پروژه های مسکن مهر و واگذاری آنها شد.
 

کد مطلب 1620492

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها