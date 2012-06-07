شرکتهای تعاونی روستایی سرمایه گذاریهای دولت را کارآمد می کنند

ضیاء فیض پور در گفتگو با خبرنگار مهر بر لزوم انجام سرمایه گذاریهای زیربنایی و اهمیت به روستاها بدلیل تولید محصولات کشاورزی و دامی و نقش مهم آن در تامین امنیت غذایی پایدار و جلوگیری از وابستگی اقتصادی در جامعه تاکید کرد.

وی اظهارداشت: این شرکتها می توانند نقش موثری در تحقق توسعه شاخصهای روستایی از قبیل ارتقای سطح درآمدی روستائیان، بهره وری در تولید، کاهش مهاجرت و غیره داشته باشند.

مدیر تعاون روستایی گیلان در ادامه به طرح خریدهای توافقی محصولات کشاورزی و دامی و توزیع نهاده ها از ابتدای سال جاری تاکنون اشاره کرد و گفت: در این مدت 19 هزار و371 تن انواع محصولات کشاورزی و دامی و نهاده ها به ارزش اقتصادی 77 میلیارد و809 میلیون ریال بصورت توافقی توسط شبکه تعاون روستایی استان خریداری شده است.

وی افزود: این محصولات شامل آرد و سبوس گندم، پرتقال، کنستانتره دامی، جو و انواع برنج بوده که بیشترین خرید مربوط به کنستانتره دامی پنج هزار و 129تن، سبوس گندم چهار هزار و 499 تن، آرد گندم سه هزار و 346 تن و پرتقال سه هزار و 210 تن است.

فیض پور همچنین خرید پروتئین حیوانی را به مقدارپنج هزار و 79 تن به ارزش اقتصادی 31 میلیارد و 311 میلیون ریال اعلام کرد و یادآورشد: این اقلام شامل انواع گوشت مرغ، گوشت قرمز و شیر بوده که از سوی تشکلهای کشاورزی و تعاون روستایی استان خریداری شده است.