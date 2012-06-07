به گزارش خبرنگار مهر،"کروین پینرو" که همراه با سرمربی تیم ملی والیبال ونزوئلا در نشست خبری دیدار برابر ایران شرکت کرده بود، اظهارداشت: سرویس‎ها و دریافت‎هایی که در دو گیم ابتدایی بازی زدیم اصلا خوب نبود و باعث شد در این دو گیم اصلا خوب بازی نکنیم.

وی تصریح کرد: البته در گیم سوم با زدن سرویس‏های بهتر و داشتن دریافت‏های بهتر عملکردمان تا حدی بهتر شد اما نه به آن اندازه که برای پیروز شدن کافی باشد.

کاپیتان تیم ملی والیبال ونزوئلا تاکید کرد: مقابل تیم ایران ضعیف کار کردیم و این بدترین عملکرد ما در طول مسابقات بود.

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم های ملی والیبال ایران و ونزوئلا در چارچوب روز ششم رقابت‏های انتخابی المپیک امروز پنجشنبه در توکیو ژاپن برگزار شد که طی آن تیم کشورمان با نتیجه 3 بر صفر صاحب برتری شد.