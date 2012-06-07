  1. ورزش
۱۸ خرداد ۱۳۹۱، ۹:۲۹

والیبال انتخابی المپیک/

کاپیتان تیم ونزوئلا: ضعیف‎ترین بازی ممکن را مقابل ایران داشتیم

کاپیتان تیم ملی والیبال ونزوئلا گفت: مقابل تیم ایران ضعیف کار کردیم و این بدترین عملکرد ما در طول مسابقات بود.

به گزارش خبرنگار مهر،"کروین پینرو" که همراه با سرمربی تیم ملی والیبال ونزوئلا در نشست خبری دیدار برابر ایران شرکت کرده بود، اظهارداشت:  سرویس‎ها و دریافت‎هایی که در دو گیم ابتدایی بازی زدیم اصلا خوب نبود و باعث شد  در این دو گیم اصلا خوب بازی نکنیم.

وی تصریح کرد: البته در گیم سوم با زدن سرویس‏های بهتر و داشتن دریافت‏های بهتر عملکردمان تا حدی بهتر شد اما نه به آن اندازه که برای پیروز شدن کافی باشد.

کاپیتان تیم ملی والیبال ونزوئلا تاکید کرد: مقابل تیم ایران ضعیف کار کردیم و این بدترین عملکرد ما در طول مسابقات بود.

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم های ملی والیبال ایران و ونزوئلا در چارچوب روز ششم رقابت‏های انتخابی المپیک امروز پنجشنبه در توکیو ژاپن برگزار شد که طی آن تیم کشورمان با نتیجه 3 بر صفر صاحب برتری شد.

