مذاكرات مقدماتي در راستاي مذاكرات شش جانبه كره شمالي برگزار مي شود

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از رويترز، الكساندر لوسياكف معاون وزير امور خارجه روسيه امروز در مصاحبه اي با ايتار تاس اعلام كرد كه دوكشور كره شمالي و كره جنوبي سه شنبه هفته جاري در روسيه مذاكرات مقدماتي براي حل اختلافات احتمالي پيش از مذاكرات شش جانبه كه در 4 شهريور در پكن برگزار مي شود خواهند داشت.

وي در ادامه افزود ما در تلاشيم تا مذاكرات مشابهي را در ژاپن در آينده نزديك داشته باشيم و طرف هاي مذاكره در پكن در اين مذاكره حضور خواهند داشت.

خبرگزاري تاس اعلام كرد كه معاون وزير امور خارجه روسيه در سفر خود به چين با مقامات چيني از جمله وانگ يي معاون وزير امور خارجه چين در مورد مذاكرات شش جانبه ديدار و گفتگو خواهد كرد. اهميت اين ديدار به اين خاطر است كه چين نقش بسيار مهمي در بپاي ميز مذاكره آوردن كره شمالي دارد.

وانگ يي ديروز (شنبه) از مذاكرات سه روزه خود با مقامات پيونگ يانگ به چين بازگشت.

هنوز كاملاً مشخص نشده است كه مذاكرات شش جانبه كره شمالي كه 26 ماه اوت (4 شهريور) برگزار خواهد شد چقدر بطول خواهد انجاميد اما بنا برگزارش روزنامه ژاپني" نيهون كيزاي شيمبون" مقامات آمريكا، كره جنوبي و ژاپن خواستار دو روز مذاكره شده اند.