جذب 69 سرباز سازندگی در سازمان جهادکشاورزی آذربایجان شرقی

به گزارش خبرنگار مهر، علی رخ افروز صبح امروز پنجشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهارداشت: اجرای طرح سربازان سازندگی با استناد به اصل147 قانون اساسی و ماده 37 قانون مقررات اداری و مالی (استخدامی) وزارتخانه(مصوبه مجلس شورای اسلامی) از اواخرسال1378 آغاز گردیده و تاکنون ادامه دارد که بر این اساس کلیه فارغ التحصیلان کشاورزی در کلیه مقاطع دانشگاهی می توانند متقاضی استفاده از "امریه سرباز سازندگی" شده و خدمت سربازی را در مراکز ترویج شهرستان های استان بگذرانند.



وی با بیان اینکه این طرح با هدف گسترش شبکه ترویجی از طریق جذب مشمولین متخصص و بومی، ترویج فرهنگ تولید و بهره برداری اصولی از منابع و ذخائر موجود در حوزه وظایف جهاد کشاورزی، زمینه سازی جهت تامین و تربیت نیروی انسانی مستعد و آشنا به فرهنگ و روابط اجتماعی روستائیان انجام می شود افزود: این طرح موجب فراهم ساختن زمینه های رشد و خلاقیت و مشارکت جوانان در عرصه سازندگی شده و زمینه مناسبی را برای گسترش فعالیت های بخش کشاورزی و توسعه روستایی در راستای ارتقا دانش و بینش بهره برداران بخش فراهم می سازد.



رخ افروز با بیان اینکه این افراد پس از آموزش های نظامی و تخصصی به عنوان سربازان سازندگی در مراکز ترویج و خدمات جهاد کشاورزی سطح استان مشغول خدمت نظام وظیفه می گردند اظهار داشت: سربازان سازندگی از کلیه مزایای نیروهای مشمول برخوردار بوده و علاوه بر آن، دوران سربازی آنان به عنوان "سابقه مفید" در سابقه پرسنلی و خدمتی این افراد ثبت می شود.



وی تعداد سربازان سازندگی شاغل در واحدهای مراکز ترویج را 170 نفر اعلام کرد و ادامه داد: حضور سربازان سازندگی در حوزه های تولید موجب شده است که سطح بهره وری در عرصه های تولید بالاتر رفته و کشاورزان نیز با بهره گیری از دانش این کارشناسان به ارتقای کیفیت و کمیت محصول زراعی و دامی دست یابند.



رخ افروز با بیان اینکه میزان سهمیه این سازمان جهت اعزام سال 1391 از بین فارغ التحصیلان رشته های کشاورزی، 69 نفر می باشد افزود: افراد داوطلب برای اعزام جهت ثبت نام می توانند فرم ثبت نام را از سایت www.eaj.irدانلود و پس از تکمیل به آدرس الکترونیکیInfo@eaj.ir ارسال نمایند.



وی با بیان اینکه به مدارک ارسالی بعد از مهلت مشخص شده ترتیب اثر داده نخواهد شد افزود: اولویت جذب با سربازان بومی و به ترتیب با رشته های آبیاری، زراعت، اصلاح نباتات ،خاک شناسی ، ترویج و آموزش ، باغبانی ، دامپروری ، شیلات و گیاهپزشکی است.

رخ افروز با بیان اینکه علاقمندان در صورت عدم دسترسی به سایت اینترنت می توانند به مدیریت ترویج کشاورزی مدیریتهای جهادکشاورزی شهرستانها و یا مراکز جهادکشاورزی محل سکونت خود مراجعه نمایند افزود: داوطلبان بعد از ارسال دفترچه آماده به خدمت و دریافت تاریخ اعزام، 4 ماه قبل از اعزام به اداره ترویج جهاد کشاورزی شهرستان موردنظر مراجعه کرده و در صورتی که آن شهرستان سهمیه ای برای آن تاریخ اعزام داشته باشد ، نامه ای را جهت معرفی سرباز به سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان شرقی(مدیریت هماهنگی ترویج) ارسال می کند که پس از بررسی مدارک و طی مراحل اداری مشخص نسبت به اخذ امریه داوطلبان جهت خدمت در طرح سربازان سازندگی اقدام می شود.



مدیرهماهنگی ترویج کشاورزی سازمان بابیان اینکه کسری خدمت سربازان، ناشی ازفعالیت وهمکاری با بسیج حداکثر3 ماه پذیرفته می شود تاکید کرد: ازجذب مشمولانی که بیش از3 ماه کسرخدمت دارند خودداری می شود.



وی با بیان اینکه با توجه به بومی بودن طرح ، جذب سربازان هر شهرستان از همان شهرستان مربوطه انجام می گیرد افزود: در صورت اجبار و جذب از مرکز استان یا شهرستان های همجوار می بایست اسکان سربازان فوق توسط شهرستان درمراکزجهادکشاورزی مربوطه تامین شود.



رخ افروز با بیان اینکه جابجایی سربازان در طی دوران خدمت ممنوع می باشد ادامه داد: کلیه سربازان 24 ساعت شبانه روز در اختیار سازمان جهاد کشاورزی بوده و تمام مقررات اداری سازمان و نیروهای مسلح مشمول آنان است.



گفتنی است مدارک مورد نیاز برای ثبت نام در این طرح شامل 4 قطعه عکس 4*3 ، 4 سری فتوکپی شناسنامه از تمام صفحات ، 4سری فتوکپی کارت ملی ، 4سری فتوکپی نامه معرفی به نظام وظیفه (برگ فارغ التحصیل شدن از دانشگاه) ،4 سری فتوکپی برگ اعزام (برگ سبز) و نامه معرفی از جهادکشاورزی شهرستان محل خدمت است.