۱۸ خرداد ۱۳۹۱، ۱۲:۴۷

سوخته سرایی:

خرداد یادآور دستاوردهای انقلاب است

دلند - خبرگزاری مهر: معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استاندار گلستان گفت: انقلاب اسلامی هدیه الهی بوده و خردادماه یادآور دستاوردهای انقلاب است.

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر سوخته سرایی عصر چهارشنبه در افتتاح میدان بار مرکزی دلند افزود: احیای هویت ملی ملت ما،انسجام ملی و وحدت بین همه اقوام و ایجاد سرمایه اجتماعی بزرگترین دستاوردهاست.

وی اظهار داشت: اگر بخواهیم به سلاح و تجهیزات دشمنان تجهیز شویم سالها طول می کشد و ما نیازی به این سلاحها نداریم و سرمایه اجتماعی که همان حضور مردم در صحنه هاست را داریم.

سوخته سرایی گفت: در چندسال اخیر پیشرفت خوبی داشتیم و توانستیم اقتصاد را از بخش دولتی به مردم و بخش خصوصی منتقل کنیم.

وی عنوان کرد: ما همه شرایط را دارا هستیم ولی باید دانش و برنامه ریزی دقیقی داشته باشیم تا به رشد و شکوفایی برسیم.

معاون استاندار گلستان گفت: امروز در عصری هستیم که ایران اسلامی در سایه رهبری پیامبرگونه مقام معظم رهبری توانست نهضت نرم افزاری را ایجاد کند.

وی عنوان کرد: جوانان ما ثابت کردند برای اینکه در عرصه اقتصادی وابسته به جایی نباشیم در تولید گامهای خوبی برداشتند.

