مخترع آملی فیوز هوشمند محافظ ساخت

محمود اکبری در رابطه با اختراع خود به مهر گفت: از مزایای این این اختراع غیرقابل تقلب و دستکاری شدن از سوی مشترکان برای سو استفاده است و با بازکردن در ویا درپوش های کنتور، برق مدارقطع می شود.



وی اضافه کرد: از مزایای دیگر این اختراع این بوده درصورت برخورد اشیای سخت در هنگام سانحه ویا بروز حوادث طبیعی شامل سیل و زلزله، جریان برق به طور خودکار قطع می شود.



این مخترع آملی ادامه داد: افرادی که قصد از کارانداختن چرخش نمراتور کنتورهای برق برای شماره نگرفتن برق مصرفی را دارند، بلافاصله جریان برق مشترک در اتصال کوتاه در مداراختراعی قطع ومشترک برای برق دارشدن دوباره باید پس از اعمال قانون شدن وتعویض قطعه سوخته اقدام کند.



اکبری به مشکلات کنتورها و تابلوهای فعلی مشترکان اشاره کرد وگفت: در نوع کنتورهای قدیمی و فعلی برق، افراد با کج و تخت کردن کنتورها یا ازپشت تابلوها به صورت غیرقانونی انشعاب می گرفتند و در زمان بروز حوادث بسیار آسیب پذیر بود که در اختراع جدید، برق کنتور در هنگام بروز حادثه و هرگونه سو استفاده ای از سوی افراد قطع می شود.



این مخترع آملی گفت: اجزای تشکیل دهنده این اختراع سیم نول و سیم فاز، کلید شاقولی، کلید فشاری یا میکرو سوئیچ، کلید فیوز اصلی با آمپر بالا و چراغ سیگنال است.



اکبری، با اشاره به اینکه برای طراحی و ساخت کلید فیوز هوشمند محافظ و پیشگیری از سو استفاده برقی بیش از 100هزارتومان هزینه شده است افزود: این اختراع قابل تجاری سازی بوده و می تواند نقش مهمی در مدیریت مصرف برق و کنترل از سوی مسئولان شرکت های توزیع برق داشته باشد.



وی اضافه کرد: متاسفانه مسئولان اداره برق از این اختراع وی که بیش از سه دهه برای آن تلاش شده، بی تفاوتی نشان دادند و استقبال نکردند.



اختراع محمود اکبری به شماره 74728 در اداره کل ثبت شرکتها و مالکیتهای صنعتی کشور ثبت شده است.