تاسیس نهادهای مالی و تقویت همگرایی منطقه ای راهکار تدوین نظم جدید در جهان است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، محمود احمدی نژاد در دوازدهمین اجلاس سران کشورهای عضو سازمان همکاری های شانگهای با بیان اینکه همه ما خواستار بنای دنیایی بهتر و دوست داشتنی تر هستیم، گفت: ناکارآمدی و تبعیض آلودگی نظام حاکم بر جهان، وضعیت را به نقطه ای بحرانی و شرایط غیر قابل برگشت نزدیک ساخته و مشکلات ناخواسته ای را به همه ملت ها تحمیل کرده است.

رییس جمهور با اشاره به اینکه امروز بحران اقتصادی همه نقاط جهان از آمریکای شمالی تا اروپا ، آسیا ، آفریقا و آمریکای لاتین را در برگرفته و همه از آن آسیب می بینند، افزود: امروز بحران های اقتصادی در آستانه تبدیل شدن به بحران های فراگیر اجتماعی و سیاسی هستند.

احمدی نژاد اظهار داشت : میل شدید دولت های برده دار و استعمارگر سابق که امروز فریبکارانه تحت نام آزادی و دموکراسی سخن می گویند نسبت به احیاء دوره استعمار و چپاول ثروت ها و داشته های ملت ها به ویژه در آسیا، آفریقا و آمریکای لاتین، زمینه ساز درگیری ها، جنگ ها و بحران های جاری است.

رییس جمهور تصریح کرد : ‌امروز که کشورهای آسیایی از جمله چین، هند، ژاپن، ایران، روسیه ، قزاقستان و سایر کشورهای عضو سازمان شانگهای پس از یک دوره طولانی عقب مانده از قافله پیشرفت با سرعت در مسیر پیشرفت گام بر می دارند و منطقه را به لحاظ اقتصادی در صدر جهان قرار می دهند تمایل شدید و برنامه گسترده کشورهای عضو ناتو برای گسترش به شرق و جلوگیری از این رشد و احیای روابط استعماری گذشته کاملاً عیان و آشکار شده است و جنگ افغانستان، پاکستان و عراق بخشی از این طراحی پیچیده است.

احمدی نژاد با بیان اینکه نظم موجود حاکم بر جهان به دلیل ویژگی های ناعادلانه و ضد انسانی ذاتی خود شکست خورده و در پایان راه است، خاطر نشان کرد : البته اگر آنها از ثروت، منابع و بازارهای شرق تغذیه نمی شدند، خیلی زودتر به این وضعیت رسیده بودند.

رییس جمهور با طرح این سوال که آیا ادامه وضع موجود و حرکت در چهارچوب نظاماتی که اصول و قواعد آن را همان استعمارگران سابق و سلطه طلبان امروز وضع کرده اند، می تواند کشورهای ما را به طور کامل به اهداف خود در مسیر پیشرفت نائل کند؟ گفت: همه ما برای رسیدن به اهداف خود نیازمند کناره گیری از نظم موجود و طراحی نظاماتی جدید هستیم ؛ نظاماتی که بر اساس عدالت ، دوستی و احترام به حقوق همه ملت ها بنا شده و به دنبال صلح و رفاه پایدار برای همگان باشد؛ مدیریت انحصاری موجود را به رسمیت نشناخته و زمینه مشارکت همگانی در مشارکت جهانی را فراهم سازد .

احمدی نژاد در پیشنهادات چهارگانه خود به شرکت کنندگان در دوازدهمین اجلاس سران کشورهای عضو سازمان همکاری های شانگهای، تقویت همدلی و همگرایی منطقه ای و بین المللی بین اعضاء و همه ملت ها و دولت هایی که به دنبال نظمی عادلانه و انسانی هستند را به عنوان یکی از عوامل تحقق اهداف یاد شده عنوان کرد و گفت: باید بدانیم که استعمارگران با پیشرفت چین به همان اندازه مخالف هستند که با پیشرفت روسیه، هند، ایران ، پاکستان و همه اعضای دیگر پیمان شانگهای مخالفند.

رییس جمهور تصریح کرد: گسترش همکاری های اقتصادی و طراحی و اجرای نظامات جدید پولی و مالی و همکاری های اقتصادی به عنوان راهکار و پیشنهادی دیگر حائز اهمیت است ، چرا که اگر اعضای شانگهای رابطه پولی خود را در مراودات اقتصادی از ارز حاکم بر جهان قطع کنند، بخش وسیعی از منافع ملی و منابع آنان که از طریق نظامات موجود به رایگان به جیب سلطه گران سرازیر می شود حفظ و صیانت خواهد شد .

احمدی نژاد پشتیبانی از مراودات اقتصادی ، تسهیل آن و حمایت از سرمایه گذاری های بین اعضاء را به نفع همه کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای دانست و اظهار داشت:‌ تاسیس نهادهای مالی، پولی و اقتصادی بین المللی ، خارج از تسلط سلطه گران به نفع همه اعضاء ، ملت ها و دولت های مستقل و امری ضروری و کاملاً امکان پذیر است.

رییس جمهور در تشریح پیشنهاد دیگر خود به سران شرکت کننده در سازمان همکاری شانگهای خاطر نشان کرد: تقویت روابط فرهنگی و سیاسی در جهت گسترش دوستی ها و همگرایی ها در برابر اصرار دیگران بر جدایی و تفرقه بسیار ضروری و تقویت کننده امنیت و پیشرفت همه اعضاء خواهد بود .

احمدی نژاد تصریح کرد : سلطه طلبان برای تامین منافع مادی و سیاسی خود به هیچ یک از تعهداتشان و حتی چهارچوب ها و نظاماتی که خود وضع کرده اند ، پایبندی و تعهد ندارند و البته امروز دیگر ملت ها بیدار شده و عدالت و احترام به سرعت به مطالبه ای عمومی در بین همه ملت ها تبدیل می شود و اراده ملت ها نظم جدید را بر جهان حاکم خواهد ساخت.

رییس جمهور تاکید کرد : جمهوری اسلامی ایران آمادگی دارد در تمامی زمینه های ممکن همچون گذشته ، همکاری ها را در بالاترین سطح گسترش داده و از تحقق همه اهداف انسانی و عادلانه شانگهای حمایت خواهد کرد.

احمدی نژاد در بخش دیگری از سخنان خود خطاب به شرکت کنندگان در دوازدهمین اجلاس سران کشورهای عضو سازمان شانگهای با بیان اینکه امروز همه اینجا گرد آمده ایم تا در یک کار مشترک و ارزشمند برای مشکلات چاره جویی کرده و زندگی بهتری را برای ملت هایمان و جامعه بشری پی ریزی کنیم ، اظهار داشت : همه امکانات و ظرفیت های لازم برای ساختن یک زندگی زیبا و عادلانه برای تمامی ملت ها در اختیار ما قرار دارد و همه ما بر اساس فرهنگ و تمدن انسانی و شرقی خود اصرار بر صلح ، امنیت ، رفاه و پیشرفت برای همگان داریم و همیشه ملت های ما که مردمانی مهربان ، اهل کار و تلاش و به دنبال تعامل سازنده با دیگران بوده و هستند در این مسیر حرکت کرده اند .

