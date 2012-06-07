تدابیر رهبری فتنه های دشمنان را نابود کرد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد فولادی چهارشنبه شب در آیین جشن زعامت مقام معظم رهبری گفت: امروز امنیت و ثبات موجود در کشور را مدیون تدابیر هوشمندانه رهبر معظم انقلاب هستیم.

وی گفت: ایشان با دلسوزی و مدیریت قوی توطئه های دشمنان را به ورطه نابودی می کشانند و اجازه نمی دهند که دشمنان به نظام و انقلاب خدشه ای وارد کنند.

فولادی با اشاره به خیزش های اسلامی رخ داده در جهان تصریح کرد: الگوی تمامی این حرکت ها انقلاب اسلامی ایران بوده است.

این مسئول عنوان داشت: اکنون ایران اسلامی با اقتدار و عزت در صحنه ها جهانی حضور پیدا می کند و این ها همه به دلیل رهبری ها و درایت ها هوشمندانه رهبر کبیر انقلاب و مقام معظم رهبری است.

