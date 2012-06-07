پرداخت سه هزار میلیارد ریال تسهیلات به مسکن مهر اردبیل

به گزارش خبرنگار مهر، یوسف اکبری قبل از ظهر پنجشنبه در جلسه بررسی مراحل اجرایی مسکن مهر اردبیل با اشاره به اینکه این تسهیلات برای تسریع در امور مسکن مهر پرداخت شده خواستار ایجاد زیرساختهای شهرکهای تازه تاسیس شد.

وی متقاضیان مسکن مهر در اردبیل را نزدیک به 18 هزاز عنوان کرد و بیان کرد: تاکنون دو هزار و 500 واحد از مسکن مهر به بهره برداری رسیده است.

فرماندار اردبیل از افتتاح چهار هزار و 500 واحد مسکن مهر دیگر در طول سالجاری در اردبیل خبر داد.

اکبری خواستار مشخص کردن مکان برای مساجد ومراکز فرهنگی، تامین فضای سبز مورد نیاز درمحوطه سازی شهرکهای جدید الاحداث توسط مسکن وشهر سازی شد و افزود : شرط اساسی در بهره برداری از پروژة مسکن مهر تامین و استفاده همزمان از همة امکانات مورد نیاز و تاسیسات خدماتی در برقراری بموقع انشعابات آب، برق، گاز و مخابرات است.