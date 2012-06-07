به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین علی بنایی شامگاه چهارشنبه در همایش تکریم خدمت که به منظور تجلیل از دو دوره نمایندگی وی در مجلس شورای اسلامی برگزار شد از حضور قشرهای مختلف مردم و علما در این مراسم قدردانی کرد و اظهار داشت: از زمانی که وکالت مردم را در دورههای هفتم و هشتمت مجلس شورای اسلامی بر عهده گرفتم تمام تلاشم این بود که مشکلات و چالشها و دلایل عقب ماندگی استان قم را شناسایی و با کمک کارشناسان برطرف کنیم.
وی اضافه کرد: آنچه در این دو دوره مجلس صورت گرفته بر اساس کارهای جمعی بوده و ما سعی کردیم تمامی کارهایی که مبنای علمی داشته را دنبال کنیم و هم اکنون هم پاسخگوی کارهای انجام شده هستیم.
حجتالاسلام بنایی به الزامات فعالیت در قم اشاره کرد و گفت: اگر قرار است در شهر قم کار کنیم باید بر مبنای اعتدال باشد، چراکه افراط و تفریط در کارها آسیبزاست.
دبیر مجمع هماهنگی پیروان امام و رهبری استان قم شناخت جایگاه شهر قم را مقدمه فعالیت در این شهر دانست و تاکید کرد: قم نماد علمی جهان تشیع است و نقش بسزایی در تولید علم و کرسیهای نظریه پردازی دارد.
وی ادامه داد: متاسفانه آموزش عالی قم دچار عقب افتادگی بود و برای اینکه سرانه آموزش عالی ارتقا یابد تلاش کردیم دو دانشگاه صنعتی و حضرت معصومه(س) راه اندازی شود.
حجت الاسلام بنایی تاکید کرد: در مورد کارهای عمرانی اعتقاد داشتیم اگر قم بخواهد شهری پیشرفته باشد توسعه این شهر باید متوازن باشد و به موازات توسعه به مباحث فرهنگی و اجتماعی هم توجه شود.
ظرفیت قم در جذب توریسم مذهبی
وی با اشاره به مرکزیت حوزههای علمیه در قم، ظرفیت این شهر را از نظر جذب توریسم مذهبی بسیار گسترده دانست و تاکید کرد: اگر برای توسعه گردشگری مذهبی کاری انجام شود زائران و مجاوران از این ویژگی بهره مند خواهند شد.
وی ادامه داد: در این زمینه کارهایی انجام شده و هر چند فراز و فرود داشته ولی توفیقاتی خوبی حاصل شده است.
نماینده مردم قم در مجلس هفتم و هشتم به ارائه گزارشی از فعالیتهای انجام شده در حیطه گسترش فرهنگ عمومی، عمران و آبادانی، توسعه حمل و نقل عمومی و انبوهبر از قبیل مترو، فرودگاه و... پرداخت و افزود: در زمینه اخذ مجوز ساخت فرودگاه قم مخالفتهای بسیاری وجود داشت ولی با پشتیبابی لاریجانی، عملیات اجرایی این فرودگاه آغاز شد.
حجتالاسلام بنایی افزود: امیدواریم بر اساس وعدههایی که داده شد امسال پروازهای باری از این فرودگاه انجام میشود و در دو سال آینده پروازهای مسافری انجام میشود.
لاریجانی بهترین انتخاب مردم قم
وی از تلاشهای لاریجانی در مدیریت مجلس شوای اسلامی تقدیر کرد و گفت: نقش موثر لاریجانی بر مدیریت مجلس بر همگان مشخص است و مردم قم با وجود تخریبهایی که علیه ایشان شد بیشترین رای را به ایشان دادند.
به گفته دبیر مجمع هماهنگی پیروان امام و رهبری استان قم، ریاست نماینده قم بر مجلس شورای اسلامی برای مردم قم سرمایه اجتماعی محسوب میشود و باید این سرمایه حفظ شود.
وی ادامه داد: این جایگاه به لحاظ استانی هم برای ما حائز اهمیت است و امیدواریم نمایندگان مجلس بحث عمران و جایگاه قم را مورد پیگیری قرار دهند تا در آینده نزدیک شاهد رشد و شکوفایی قم باشیم.
وی اظهار داشت: قمیها مطمئن باشند که در انتخاب لاریجانی به عنوان نماینده مجلس بهترین انتخاب را انجام دادند و امیدوارم همان گونه که لاریجانی برای قم فداکاری میکنند مردم هم قدر ایشان را بدانند.
عمران و آبادانی مرهون همدلی است
حجتالاسلام بنایی رشد علمی را یکی از شاخصهای توسعه یافتگی قم دانست و تاکید کرد: بر اساس روایات وارده، سهم قم در تولید علم بشری غیرقابل انکار است و اگر در بخشهای علمی و تولید نرم افزارهای علمی به شاخصهای مطلوب برسیم به سفارش ائمه دست خواهیم یافت.
وی عمران و آبادانی در قم را مرهون همدلی و همکاری دانست و تاکید کرد: اگر در انجام فعالیتها منیت و غرور وجود داشته باشد این رشد و توسعه به دست نمیآید.
حجتالاسلام بنایی با مقایسهای از بودجه استان قم اظهار داشت: حداکثر بودجه قم 70 میلیارد تومان بود ولی الان بالغ بر 2 هزار میلیارد تومان اعتبار برای قم اختصاص پیدا میکند و اگر قم توسعه یافته است به خاطر پیگیری برای افزایش اعتبارات بوده است.
قم - خبرگزاری مهر: نماینده مردم قم در هشتمین دوره مجلس شورای اسلامی، افراط و تفریط را مانع پیشرفت قم دانست و گفت: توسعه و عمران قم باید بر مبنای اعتدال باشد.
