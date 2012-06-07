361 هزار سهم در تالار بورس خراسان شمالی معامله شد

جواد خانی در گفتگو با خبرنگار مهر، عنوان کرد: با وجود تعطیلات رسمی این هفته در طول 3 روز فعالیت تالار بورس منطقه‌ای خراسان شمالی در مجموع 361 هزار و 177 سهم در این بازار رد و بدل شد.

وی ارزش کل معاملات این هفته تالار بورس را 921 میلیون و 704 هزار و 54 ریال ذکر کرد و افزود: از این میزان 594 میلیون و 912 هزار و 796 ریال ارزش خرید این تعداد سهام بود.

خانی اضافه کرد: همچنین ارزش فروش این تعداد سهام در بازار بورس استان 326 میلیون و 791 هزار و 258 ریال بود.

وی در ادامه اظهار داشت: در این هفته تعداد 3 فقره معامله اوراق تسهیلات مسکن نیز در تالار بورس این استان انجام شد.

این مسئول اظهار داشت: علاوه بر این در این مدت معاملات، برای 6 نفر از متقاضیان فعالیت در بازار بورس نیز کد بورسی صادر شده است.

یادآور می‌شود تالار بورس منطقه‌ای خراسان شمالی از تیرماه سال 89 در بجنورد، مرکز این استان راه اندازی شده است.

این تالار بورس هر هفته و بجز ایام تعطیلات از شنبه الی چهارشنبه فعالیت‌های خرید و فروش سهم در سازمان بورس کشور را انجام می‌دهد.